Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dedução do duodécimo

Câmara da Serra vai devolver R$ 1 milhão à prefeitura para combater pandemia

A devolução do dinheiro será feita em seis parcelas, de junho a dezembro, por meio de dedução do duodécimo, repasse financeiro que é feito mensalmente pelo Executivo à Câmara Municipal

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 21:43
Câmara Municipal da Serra
Câmara Municipal da Serra aprovou projeto para devolver R$ 1 milhão ao Executivo para ser usado no combate do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira
Diante da previsão de queda de arrecadação este ano, por causa da situação de calamidade pública, vereadores da Câmara Municipal da Serra aprovaram um projeto de lei para devolver à Prefeitura cerca de R$ 1 milhão do orçamento da Casa, valor a ser deduzido do duodécimo repassado pelo Executivo. O dinheiro será destinado ao combate da pandemia e será descontado a partir de julho até dezembro deste ano. 
O projeto foi aprovado na última quarta-feira (24), durante sessão do plenário. De acordo com o PL 67/2020, a Mesa Diretora da Câmara autoriza a dedução dos duodécimos nos próximos seis meses por meio da abertura de crédito suplementar de R$ 1 milhão. A devolução será feita em seis parcelas de R$ 166.666,67.
O orçamento da Prefeitura da Serra para 2020 é de R$ 1,7 bilhão, e o da Câmara é de R$ 37,78 milhões.
O texto prevê que o recurso deve ser usado exclusivamente para medidas de enfrentamento da Covid-19 no município da Serra. Caso seja utilizado com outras finalidades, o projeto estabelece que penalidades administrativas poderão ser aplicadas. 
De acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Caldeira (Rede), a iniciativa partiu de uma decisão conjunta da Câmara diante da queda de receita prevista por causa da crise causada pela Covid-19. 
"Vimos que temos condições de devolver esse repasse sem nos comprometer. Foi uma decisão tomada de forma muito responsável, visando auxiliar no combate da pandemia exclusivamente para pandemia. Vamos acompanhar os gastos e se percebemos que podemos devolver mais, iremos", declarou. 
O processo seguiu para o Executivo, para a sanção ou veto do prefeito, Audifax Barcelos (Rede).
Procurada, a Prefeitura da Serra, informou que até o momento ainda não recebeu o projeto de lei, mas avalia que todos os recursos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus são bem-vindos.

REDUÇÃO DE REPASSES

No âmbito Estadual, a redução dos duodécimos do Executivo foi firmada por meio de acordo. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) negociou um corte de até 20% do repasse. Já o Judiciário, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual (MPES) acordaram uma redução de 4%. As medidas foram tomadas como forma de cortar gastos diante da previsão de queda de receita de R$ 3,4 bilhão no governo estadual. 
Nesta quarta (24), o Supremo Tribunal Federal (STF) também julgou o tema, ao apreciar alguns artidos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  A discussão era sobre a possibilidade de o Executivo limitar repasses de recursos a outros poderes em caso de frustração de receitas no Orçamento.
O Supremo decidiu, por 6 a 5, que o Executivo não pode limitar recursos a outros poderes em caso de frustração de receitas no Orçamento. Para a maioria, esse dispositivo violaria o princípio da separação dos poderes.
Hoje, quando a arrecadação fica abaixo do projetado no Orçamento, os demais poderes ficam imunes a cortes nas despesas e continuam recebendo o repasse mensal (duodécimo) normalmente, às custas do Executivo. 

Veja Também

STF proíbe corte salarial de servidores e veta redução de repasse aos Poderes

Acordo que reduz repasses para Assembleia em 4% é oficializado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados