Acordo que reduz repasses para Assembleia em 4% é oficializado

Pelo que foi acordado, a Assembleia abrirá mão dos recursos acompanhando o mesmo percentual de queda mês a mês da receita estadual  composta pelo ICMS, IPVA, FPE, royalties e participações especiais de petróleo  na comparação com o mesmo período de 2019. O limite de redução no repasse a ser enviado ao Legislativo é de 4%, ou seja, caso a arrecadação caia mais do que este valor, permanecerá em 4%.