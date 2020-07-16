Câmara derruba veto e cria auxílio de R$ 500 na Serra

Câmara da Serra Crédito: Fernando Madeira

Câmara da Serra derrubou nesta quinta-feira (16) o veto do prefeito do município, Audifax Barcelos , ao projeto de lei 5.183 que cria o auxílio emergencial em função da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o Executivo será obrigado a pagar parcelas de R$ 500 para trabalhadores informais e desempregados com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Apesar de a nova legislação já estabelecer algumas regras, segundo nota no site da Câmara, caberá a prefeitura criar outros critérios para selecionar os beneficiários. A estimativa do Legislativo municipal é de que 42 mil famílias sejam atendidas com a medida.

Pela regra promulgada pela Câmara dos Vereadores, terão direito aos recursos, de acordo com o que foi aprovado, os trabalhadores com o seguinte perfil:

com mais de 18 anos, exceto as mães adolescentes;

que não tem emprego formal ativo;

que não receba benefícios previdenciários

com renda familiar de até três salários mínimos

com renda anual tributável de até R$ 28.559,70

que seja trabalhador informal ou MEI

que tenha se inscrito no CadÚnico até 20 de março de 2020