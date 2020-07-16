Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Boa Vista: 77% dos que solicitaram auxílio emergencial receberam o benefício
Pesquisa

Boa Vista: 77% dos que solicitaram auxílio emergencial receberam o benefício

De acordo com a pesquisa, 92% dos beneficiários do auxílio emergencial são favoráveis à extensão do programa e já contam com as novas parcelas do benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 12:23

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 12:23

Auxílio Emergencial de R$ 600
De acordo com o levantamento, 56% da população julga ter direito ao auxílio Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Quase oito em cada dez pessoas (77%) que solicitaram o auxílio emergencial tiveram acesso ao benefício, de acordo com estudo da Boa Vista. A pesquisa ouviu 1.300 pessoas de todas as regiões do Brasil e classes sociais em junho e tem margem de erro de três pontos porcentuais para cima ou para baixo. O intervalo de confiança é de 95%.
De acordo com o levantamento, 56% da população julga ter direito ao auxílio e 75% dos que acreditam que podem receber o benefício se inscreveram no programa. Entre os que solicitaram o acesso, 31% disseram que mais de uma pessoa da casa tem direito ao benefício.
De acordo com a pesquisa, 92% dos beneficiários do auxílio emergencial são favoráveis à extensão do programa e já contam com as novas parcelas do benefício. Dos que se inscreveram, mas ainda não receberam nenhuma parcela do auxílio (23%), 76% ainda têm esperança de ganhar os recursos. Entre as razões pelas quais o dinheiro não foi recebido, as mais citadas foram análise do pedido pendente (33%), cadastro desatualizado (18%) e problemas com o aplicativo ou internet (14%). Também foram citados perfil sem direito (12%) e cartão com problemas (11%) - além de possibilidade de sacar apenas a primeira parcela (12%).

PERCEPÇÃO FINANCEIRA

De acordo com a pesquisa, 60% das pessoas se consideram muito ou mais ou menos endividadas e 40%, pouco endividadas. Nove em cada dez (90%) acreditam que a vida financeira está pior em 2020 do que no ano passado. Do total, 68% acreditam que sua situação financeira voltará ao normal em um período de um ano e 32%, que a melhora levará mais tempo.

Veja Também

Câmara aprova projeto que proíbe penhora e bloqueio do auxílio emergencial

Dataprev conclui análise de contestações do auxílio emergencial

Quarta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga no dia 20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados