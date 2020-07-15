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Benefício de R$ 600

Quarta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga no dia 20

Vão receber agora as pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família. Governo ainda não definiu data de pagamento para os demais beneficiários

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 12:58
Dinheiro
Nascidos em janeiro poderão fazer saque em espécie neste sábado (18) Crédito: Siumara Gonçalves
A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 vai começar a ser paga no dia 20 para os beneficiários que também recebem o Bolsa Família. Para esses beneficiários o pagamento é feito seguindo o Número de Identificação Social (NIS).
De acordo com o governo federal, os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600. Dessa forma, a quarta parcela fica sendo paga entre os dias 20 e 31 de julho e a quinta parcela entre os dias 18 e 31 de agosto.

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Ainda não foi anunciada, no entanto, qual será a data de pagamento para as pessoas que passaram a receber o benefício depois de terem feito o cadastro pelo aplicativo da Caixa. A terceira parcela para esses beneficiários terminou de ser paga no dia 4 de julho  já o saque em espécie vai se estender até o dia 19 de setembro.
Já a liberação do pagamento em dinheiro do superlote da segunda e terceira parcelas começa partir do próximo sábado (18) para os nascidos em janeiro. Poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).

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O dinheiro já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados em todo o país que têm direto a essas parcelas. Os usuários podem apenas usar o crédito para realizar compras com o cartão de débito virtual ou realizar o pagamento de boletos e concessionárias pelo aplicativo Caixa Tem. Porém, não podem ainda sacar nem transferir.

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