Quarta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga no dia 20

Já a liberação do pagamento em dinheiro do superlote da segunda e terceira parcelas começa partir do próximo sábado (18) para os nascidos em janeiro. Poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).

O dinheiro já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados em todo o país que têm direto a essas parcelas. Os usuários podem apenas usar o crédito para realizar compras com o cartão de débito virtual ou realizar o pagamento de boletos e concessionárias pelo aplicativo Caixa Tem. Porém, não podem ainda sacar nem transferir.