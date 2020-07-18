Interregno político em Cachoeiro impulsiona uma transição nestas eleições

Cachoeiro ainda polariza 20 municípios do Sul, mas perdeu protagonismo no concerto estadual Crédito: Divulgação/PMCI

Em Cachoeiro de Itapemirim, o velho está morrendo e o novo não conseguiu nascer, parodiando Gramsci. Há um interregno político que impulsiona uma transição política. As eleições municipais de novembro podem apontar os caminhos desta transição.

Se o novo dialogar com o velho é que poderá ser possível melhorar a qualidade da pactuação política e a qualidade do seu papel de polo regional. O bairrismo, a qualidade da educação local e a condição geoterritorial colaboram para estas repactuações. Rubem Braga dizia que “modéstia à parte, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim”. É notória a qualidade da educação básica e média. A cidade ainda polariza 20 municípios do Sul, mas perdeu protagonismo no concerto estadual.

Nos últimos 50 anos, três fortes lideranças predominaram no poder local até 2008: Hélio Carlos Manhães (MDB); Roberto Valadão (PMDB); e Theodorico Ferraço (Arena, PTB e DEM). Em 2008, houve um suposto corte na política, com a eleição de Carlos Casteglione (PT). Casteglione se reelegeu. Aí veio Victor Coelho (PSB), em 2016, que agora pretende ser reeleito. Entretanto, o novo ainda não nasceu. Ambiente de interregno.

A pandemia desestabilizou a gestão atual. Está criado um ambiente político de fragmentação. Com uma miríade de pré-candidaturas para ocupar o vácuo potencial: Jonas Nogueira (PL), que rompeu com o prefeito; Diego Libardi (DEM); Feyda Belo (PP); Renata Fiorio (PSD); Joana D'Arck (PT); Breno Robles (Pros); Pararro Scherer (PSC); e ainda o PSDB, o MDB e o PSL do deputado Alexandre Quintino. Quais serão as alianças?

A reeleição de Victor é considerada em risco. Surge aí o “fator Theodorico Ferraço”. O decano continua fazendo política 24 horas por dia. Ferraço é da família política das corujas: enxerga no escuro e consegue ver o que os outros não veem. Ele vai para onde? O seu movimento poderá definir a superação do interregno e a direção para uma transição pactuada. As eleições de novembro, e a repactuação, passam por ele. Theodorico é capaz de tirar a meia sem tocar no sapato.