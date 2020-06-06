Eleições municipais vão impactar a distribuição do poder político

Urnas eletrônicas Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

As eleições municipais deverão ocorrer no final do ano. Desta vez, elas terão características e repercussões especiais na distribuição do poder político. No ES, elas ocorrem numa conjuntura de transição política regional e podem levar a novo rearranjo das forças políticas. No Brasil, em plena crise do poder político nacional, elas podem impulsionar a reinvenção do contrato social.

Uma fonte lembra-me que o calendário eleitoral é a ponte entre o mundo institucional e o povo. Assim, uma eleição municipal, no meio da anomia social que já dura sete anos, é a centelha que pode acender a união nacional na direção de um novo contrato social no país. Depois das eleições, vai começar para valer o jogo da recomposição das forças políticas e da agenda. Os movimentos pela democracia são apenas o começo.

No ES, a transição está em curso. Três polos acumulam forças. O liderado pelo governador Renato Casagrande; o liderado por Erick Musso, Amaro Neto e Lorenzo Pazolini; e o polo Hartunguista. Uma quarta força, em torno do bolsonarismo, se reorganiza. No calendário político, o primeiro evento foi a eleição da Findes. O governador ficou neutro e o Hartunguismo de raiz levou a melhor. Agora, as eleições municipais. Depois, as eleições para a Mesa da Assembleia Legislativa . Tudo convergindo para as eleições gerais de 2022.

Todos buscam acumular forças. O PSB do governador e o Republicano de Erick Musso saíram bem na frente. Acumularam vereadores. A eleição deste ano não terá coligação de chapas. Ganha mais vereadores o partido que, sozinho, tiver mais votos. Uma boa chapa de vereadores é crucial também para o candidato a prefeito. O PSDB, o PDT e o MDB veem depois, nesta ordem, com certa distância dos dois primeiros.

Estas eleições serão diferentes e peculiares. Pelo fim das coligações, pela pandemia, pela transição política e pela onde crescente de ataque às fake news. Não serão eleições triviais e só paroquiais. As joias da coroa são Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

Todos miram 2022. O Hartunguismo quer voltar ao poder. O Republicano trabalha para ser o fiel da balança. E o polo do governador mira a reeleição. Não há, hoje, hegemonia política. O bolsonarismo veio para ficar e corre por fora. É forte na sociedade.