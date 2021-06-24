Em 30 meses, 16 ministros deixaram o governo Bolsonaro

Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre demissão de Sergio Moro, acompanhado de ministros Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Ao todo, são mais de 24 mudanças desde janeiro de 2019. Além das exonerações e trocas, Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações e está longe de manter uma de suas promessas de campanha. Enquanto o candidato Jair Bolsonaro falava em cortar ministérios e ter, no máximo, 15 pastas , o presidente conta com 23.

As demissões tiveram como contexto crises internas entre as alas ideológica e militar do governo, interferência de atritos familiares envolvendo os filhos do presidente, denúncias e investigações. Algumas exonerações são vistas, ainda, como cortina de fumaça por terem acontecido em dias estratégicos em que o governo federal passava por algum desgaste.

RICARDO SALLES

O presidente Jair Bolsonaro e o então ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Ricardo Salles, que não tem formação na área ambiental, sai em um momento de tensão, em que é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por operação da Polícia Federal que investiga um possível esquema que favorecia madeireiras, modificando normas para regularizar cargas de madeira apreendidas no exterior.

Essa não é a primeira controvérsia envolvendo o nome do o ex-ministro. Salles era alvo de críticas de ambientalistas e até de ruralistas, que apontavam os índices crescentes de desmatamento e queimadas e a paralisação do Fundo Amazônia, além da imagem negativa que o ex-titular da pasta criou com países do exterior que ofereceram ajuda financeira – recusada – ao país.

Assumiu a pasta Joaquim Pereira Leite, que fazia parte da gestão de Salles como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Anteriormente, foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB), uma das organizações que representam o setor agropecuário no Brasil.

ERNESTO ARAÚJO

O ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo Crédito: Palácio do Planalto

Com atuação alinhada à ala ideológica do bolsonarismo, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo foi exonerado em 29 de março deste ano , após desgaste sob críticas de deputados e senadores. Araújo foi acusado pelos parlamentares de manter uma postura que isolou o Brasil no cenário internacional em meio à pandemia de Covid-19. Oficialmente, pediu demissão.

Próximo à política externa do então presidente dos EUA, Donald Trump, o ex-chanceler foi acusado de atrapalhar o relacionamento do Brasil com o principal parceiro comercial, a China, que também assumiu protagonismo como a maior fornecedora de insumos de vacinas, como a Coronavac, primeiro imunizante aplicado no Brasil.

Ernesto Araújo foi exonerado no mesmo dia em que a cúpula das Forças Armadas deixou o governo , com a troca do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. O ex-chanceler foi substituído pelo embaixador Carlos França.

GENERAL FERNANDO AZEVEDO E SILVA

Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR

O general foi demitido por manter os militares distantes do governo, não trazendo o apoio político que Bolsonaro esperava ter do segmento. Em carta de despedida, Azevedo e Silva enfatizou que havia "preservado as Forças Armadas como instituições de Estado".

No lugar dele assumiu Braga Netto , que até então estava na Casa Civil como um dos principais aliados de Bolsonaro.

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR

Advogado-Geral da União, José Levi Mello do Amaral Júnior Crédito: Alan Santos/PR

O dia 29 de março foi marcado por demissões e uma grande "dança das cadeiras" entre os ministros de Bolsonaro, provocada por negociações entre o mandatário e os partidos do Centrão. Entre as mudanças, foi exonerado José Levi Mello, que comandava a Advocacia-Geral da União (AGU), pasta que tem status de ministério.

O ex-advogado-geral estava no cargo no lugar de André Mendonça, que saiu para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública após o pedido de demissão de Sergio Moro . Entre os motivos da saída estava uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para tentar barrar decretos estaduais de medidas restritivas à circulação de pessoas. O titular da AGU deveria, obrigatoriamente, assinar a ação e representar o presidente no STF, o que não fez.

Com a saída de José Levi, Mendonça voltou ao posto que ocupava. No lugar dele, o delegado Anderson Torres assumiu a pasta da Justiça e Segurança Pública.

EDUARDO PAZUELLO

O general do Exército Eduardo Pazuello e o presidente Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A exoneração de Eduardo Pazuello da pasta da Saúde, em 15 de março, foi marcada pela escalada de mortes por Covid-19 e o atraso na vacinação no país. Quando assumiu o ministério, em maio de 2020, o Brasil registrava pouco mais de 14.800 mortes e 218 mil casos da doença.

A saída do general, no entanto, também veio em momento estratégico. Com a aprovação em queda e a volta do ex-presidente Lula (PT) ao cenário eleitoral de 2022 , Bolsonaro precisou agir para buscar a reeleição. Ficou insustentável manter o militar no cargo.

Para comandar o Ministério da Saúde foi nomeado o médico Marcelo Queiroga

JORGE OLIVEIRA

Ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Jorge Antônio de Oliveira Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Ele foi substituído por Onyx Lorenzoni, que já ocupou outros dois ministérios ao longo de dois anos e meio: Cidadania e Casa Civil.

MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO

Jair Bolsonaro ao lado de Marcelo Álvaro Antônio, denunciado pelo Ministério Público sob acusação de envolvimento no esquema de laranjas do PSL Crédito: Reprodução

A demissão, no entanto, não se deu pela possível participação de Álvaro Antônio no caso suspeito de corrupção eleitoral. Segundo reportou a CNN Brasil na época, a gota d'agua para a demissão foi uma mensagem enviada por ele em um grupo de WhatsApp, chamando o então ministro da Secretaria de Governo de "traíra" por supostamente ter negociado a pasta do Turismo com deputados do Centrão.

ABRAHAM WEINTRAUB

Presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Educação, Abraham Weintraub Crédito: Marcos Corrêa/PR

NELSON TEICH

Posse do então ministro da Saúde, Nelson Teich. Ao lado, o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR

O médico Nelson Teich foi o ministro que ficou menos tempo no governo Bolsonaro: menos de um mês. Substituto de Luiz Henrique Mandetta, o oncologista pediu demissão dia 15 de maio de 2020 , por um motivo similar ao que levou seu antecessor a sair do cargo: divergências com o presidente a respeito da estratégia de enfrentamento à Covid-19.

Em depoimento à CPI da Covid, Teich afirmou que sua saída foi motivada por não ter autonomia para gerir a pasta como achava que deveria . O médico confirmou que houve pressão por parte do governo federal para alterar o protocolo do Ministério de Saúde sobre o uso de cloroquina contra o novo coronavírus, contrariando entidades especializadas e outras autoridades em saúde pública. Teich recusou-se a adotar o "tratamento precoce" e foi substituído por Pazuello.

SERGIO MORO

O então ministro da Justiça Sergio Moro e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR

Uma das demissões que mais abalaram o governo Bolsonaro, Sergio Moro era visto por apoiadores do presidente como uma espécie de "selo de qualidade" da gestão, principalmente no combate à corrupção, uma das bandeiras que elegeram o presidente.

Após ganhar notoriedade pelo trabalho na Operação Lava Jato, Moro abandonou a magistratura para ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro. A saída dele do ministério foi vista com surpresa por grande parte dos seguidores do presidente – muitos chegaram a abandonar o mandatário para abraçar a narrativa do ex-ministro e defendê-lo.

Moro pediu demissão no dia 24 de abril de 2020 . Em pronunciamento, acusou Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal ao tentar trocar comandos da corporação no Rio de Janeiro, onde um dos filhos do presidente, Flávio Bolsonaro, é investigado.

O substituto de Moro, André Luiz Mendonça, saiu da Advocacia-Geral da União para assumir o Ministério da Justiça.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Presidente da República, Jair Bolsonaro e ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Brasília, DF. Crédito: Isac Nobrega

A exoneração foi anunciada após semanas de desentendimentos entre a pasta e o presidente quanto às estratégias de combate à doença. Mandetta defendia o isolamento social, enquanto Bolsonaro fazia passeios por Brasília ignorando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de seu próprio ministro. Mandetta foi substituído pelo oncologista Nelson Teich.

OSMAR TERRA

À mesa, ex-ministro da Cidadania, deputado Osmar Terra (MDB-RS) em pronunciamento. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS) foi demitido em fevereiro de 2020. A exoneração veio após suspeitas envolvendo a pasta, que contratou uma empresa suspeita de ter sido usada para desviar verbas dos cofres públicos. O ex-ministro voltou para a Câmara, onde é deputado eleito pelo Rio Grande do Sul. Em seu lugar assumiu a pasta Onyx Lorenzoni, que até então estava na Casa Civil, que por sua vez passou a ser chefiada por Braga Netto.

Em entrevista a emissoras gaúchas, Terra afirmou que foi exonerado porque Bolsonaro precisava de um ministério para "abrigar" Onyx.

GUSTAVO CANUTO

Ex-Ministro Gustavo Canuto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Gustavo Canuto foi exonerado do Ministério de Desenvolvimento Regional no dia 6 de fevereiro de 2020. A exoneração foi publicada como “a pedido” no Diário Oficial. Canuto foi realocado dentro da administração de Bolsonaro, como presidente da Dataprev, empresa de tecnologia e Informação da Previdência Social, estatal ligada ao Ministério da Economia. No lugar dele, Rogério Marinho assumiu a pasta.

GENERAL SANTOS CRUZ

General Santos Cruz ao lado de Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR/Flickr

Em 13 de junho de 2019, Carlos Alberto dos Santos Cruz foi demitido do cargo de ministro da Secretaria de Governo. O general desagradava Olavo de Carvalho, ideólogo que influencia a ala ideológica bolsonarista do governo. O general também teve desavenças com Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador do Rio e filho do presidente.

Santos Cruz foi exonerado após supostamente falar mal dos filhos do mandatário em mensagens do WhatsApp. A Polícia Federal concluiu, meses depois, que as mensagens eram falsas. Ele foi substituído pelo também general Luiz Eduardo Ramos.

RICARDO VÉLEZ

Então ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez Crédito: Alessandro Dantas

Vélez foi exonerado em 8 de abril de 2019 após intensa crise no Ministério da Educação e críticas vindas de fora. Com uma disputa interna entre grupos rivais – militares e apoiadores de Olavo de Carvalho – o MEC teve quase 20 exonerações durante a gestão do colombiano. Ele foi substituído por Abraham Weintraub.

GUSTAVO BEBIANNO

Gustavo Bebianno Crédito: Agência Brasil/Marcelo Camargo