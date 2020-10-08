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Cargo

Bolsonaro encaminha ao Senado indicação de Jorge Oliveira para vaga no TCU

Oliveira foi preterido na escolha do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Para a vaga, foi escolhido o desembargador Kassio Nunes

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 10:57
Jorge Oliveira é o nome mais cotado para substituir Sergio Moro na pasta da Justiça
Jorge Oliveira é indicado para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal a indicação do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A mensagem está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8). Na véspera, em postagem no Twitter, Bolsonaro informou que havia enviado a indicação ao Senado.
Oliveira foi preterido na escolha do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Para a vaga, foi escolhido o desembargador Kassio Nunes.
O ministro da Secretaria-Geral está sendo indicado para a vaga no TCU decorrente da aposentadoria do ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31 de dezembro de 2020. "Considerando a necessidade de prévia organização para o funcionamento das

deliberações dessa Casa, em virtude do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, submeto à apreciação do Senado Federal (...) o nome do Senhor Jorge Antonio de Oliveira Francisco, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31 de dezembro de 2020", diz a mensagem do presidente.

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