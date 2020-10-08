Bolsonaro encaminha ao Senado indicação de Jorge Oliveira para vaga no TCU

O ministro da Secretaria-Geral está sendo indicado para a vaga no TCU decorrente da aposentadoria do ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31 de dezembro de 2020. "Considerando a necessidade de prévia organização para o funcionamento das

deliberações dessa Casa, em virtude do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, submeto à apreciação do Senado Federal (...) o nome do Senhor Jorge Antonio de Oliveira Francisco, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31 de dezembro de 2020", diz a mensagem do presidente.