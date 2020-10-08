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Governo

Bolsonaro: colaboro contra corrupção ao não escolher ministro por apadrinhamento

Na quarta-feira (7), Moro criticou pelo Twitter as declarações do presidente Jair Bolsonaro de que teria acabado com a Operação Lava Jato em função do fim da corrupção no governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 10:51

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 10:51

O presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento gravado para a assembleia da ONU
Segundo o presidente Jair Bolsonaro, sua eleição em 2018 ao cargo que ocupa é fruto, entre outros fatores, do trabalho da Polícia Federal Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a escolha de ministros "não por apadrinhamento, mas por competência" é uma das colaborações de seu governo ao combate à corrupção. Sem citar o nome do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, Bolsonaro afirmou que o atual ocupante do cargo, André Mendonça, é "muito, mas muito melhor que outro que nos deixou há pouco tempo".
Na quarta-feira (7), Moro criticou pelo Twitter as declarações do presidente Jair Bolsonaro de que teria acabado com a Operação Lava Jato em função do fim da corrupção no governo. "As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido", escreveu Moro.
Bolsonaro participou nesta quinta-feira (8), de solenidade de encerramento dos cursos de formação de policiais federais. Segundo o presidente, sua eleição em 2018 ao cargo que ocupa é fruto, entre outros fatores, do trabalho da Polícia Federal. Ele destacou que, além da atuação do órgão durante o atentado que sofreu em Juiz de Fora (MG), "o outro efeito do trabalho de vocês (na minha vida) foi - e ainda é hoje em dia - no combate à corrupção. Isso fez com que muita gente olhasse para um candidato diferente e eu acabei sendo eleito".

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