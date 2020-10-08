Bolsonaro: colaboro contra corrupção ao não escolher ministro por apadrinhamento

Bolsonaro participou nesta quinta-feira (8), de solenidade de encerramento dos cursos de formação de policiais federais. Segundo o presidente, sua eleição em 2018 ao cargo que ocupa é fruto, entre outros fatores, do trabalho da Polícia Federal. Ele destacou que, além da atuação do órgão durante o atentado que sofreu em Juiz de Fora (MG), "o outro efeito do trabalho de vocês (na minha vida) foi - e ainda é hoje em dia - no combate à corrupção. Isso fez com que muita gente olhasse para um candidato diferente e eu acabei sendo eleito".