Bebianno, ex-ministro de Bolsonaro, morre aos 56 anos após infarto

O ex-secretário-geral da presidência e pré-candidato a prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB, Gustavo Bebianno, morreu aos 56 anos após ter um infarto fulminante na madrugada deste sábado em seu sítio em Teresópolis. Ele foi coordenador da campanha de Jair Bolsonaro em 2018 e se envolveu em polêmicas após brigas com o presidente.
A morte foi confirmada pelo presidente do PSDB-RJ, Paulo Marinho.
Bebianno, segundo o colega de partido, estava em casa com o filho quando se sentiu mal. Às 4h da manhã ele teria ido ao banheiro tomar um remédio e desmaiou. Ele foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu.
Com informações da Agência Estado