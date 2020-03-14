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Morte prematura

Bebianno, ex-ministro de Bolsonaro, morre aos 56 anos após infarto

Pré-candidato do PSDB à prefeitura do Rio, ex-ministro estava em casa com seu filho quando se sentiu mal, por volta das 4h

Publicado em 14 de Março de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 08:14
Gustavo Bebianno, pré-candidato à Prefeitura do Rio, morreu de infarto nesta semana Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O ex-secretário-geral da presidência e pré-candidato a prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDBGustavo Bebianno, morreu aos 56 anos após ter um infarto fulminante na madrugada deste sábado em seu sítio em Teresópolis. Ele foi coordenador da campanha de Jair Bolsonaro em 2018 e se envolveu em polêmicas após brigas com o presidente.
A morte foi confirmada pelo presidente do PSDB-RJ, Paulo Marinho.

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Bebianno, segundo o colega de partido, estava em casa com o filho quando se sentiu mal. Às 4h da manhã ele teria ido ao banheiro tomar um remédio e desmaiou. Ele foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu.
Com informações da Agência Estado

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