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Apareceu de surpresa

Azul vai ter que explicar à CPI da Covid visita de Bolsonaro a avião no ES

Na última sexta-feira (11), Bolsonaro apareceu de surpresa em um voo da companhia, em Vitória. Em alguns momentos, tirou a máscara
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2021 às 14:30

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:30

Bolsonaro é xingado dentro de avião
Bolsonaro em voo da Azul, do  Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou, nesta quarta-feira (16), requerimento que dá o prazo de dez dias para o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, prestar esclarecimentos sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em um avião da companhia, na semana passada.
Na última sexta-feira (11) Bolsonaro apareceu de surpresa em um voo da companhia, em Vitória. Durante a passagem, o presidente tirou fotos com tripulantes e passageiros e disse aos críticos que deveriam estar andando em jegues. "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.
Ao mesmo tempo, passageiros da aeronave gritavam "Fora Bolsonaro" e "genocida" e faziam gestos obscenos ao presidente. Parte deles, porém, deu apoio ao presidente.
Logo após a presença de Bolsonaro no voo comercial, a companhia foi questionada pela reportagem do Estadão sobre a posição que tem com relação ao ocorrido. Em nota, a empresa informou que não iria comentar o caso.

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