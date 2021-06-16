Azul vai ter que explicar à CPI da Covid visita de Bolsonaro a avião no ES

Na última sexta-feira (11) Bolsonaro apareceu de surpresa em um voo da companhia, em Vitória. Durante a passagem, o presidente tirou fotos com tripulantes e passageiros e disse aos críticos que deveriam estar andando em jegues. "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.