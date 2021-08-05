Do assassinato ao julgamento: vídeo conta a história da morte de Gerson Camata

Entenda tudo sobre o crime que tirou a vida de Gerson Camata Crédito: Arte A Gazeta

Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-senador e ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata foi condenado, nesta quarta-feira (4), a 28 anos de prisão pelo crime. Ele, que havia atuado como assessor do ex-parlamentar, matou com um tiro o político capixaba na Praia do Canto, em Vitória, no dia 26 de dezembro de 2018.

Preso em flagrante, e depois preventivamente, desde o dia do homicídio, Marcos Venicio recebeu a sentença no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, após dois dias de julgamento. A família da vítima deve ainda ser indenizada em R$ 200 mil por danos morais, quantia a ser paga pelo assassino.

A reportagem de A Gazeta preparou um vídeo que resume toda a história do crime, desde o dia do assassinato, em 2018, até a condenação em primeiro grau. Confira:

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ENTENDA O CRIME QUE CHOCOU O ES

O crime ocorreu no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro de 2018. Gerson Camata havia acabado de comprar um livro e cumprimentava conhecidos em uma calçada na Praia do Canto, em Vitória, quando foi abordado por Marcos Venicio, ex-assessor dele. Aos 77 anos, o ex-governador foi morto com um tiro, um crime que chocou o Espírito Santo.

Marcos Venicio foi detido em flagrante horas depois do assassinato e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva. Ele é mantido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II.

Em 2019, o ex-assessor confessou o crime em interrogatório prestado ao juiz Felipe Bertrand Sardenberg Moulin, da 1ª Vara Criminal de Vitória. Na ocasião, afirmou que não premeditou o crime e que saber que tirou a vida do ex-chefe é uma “tortura diária”. "O presídio é muito duro, mas mais duro ainda é saber que tirei a vida dele", disse Marcos Venicio, de acordo com a transcrição das declarações prestadas por ele em juízo, na época.