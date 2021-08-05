Do assassinato ao julgamento: vídeo conta a história da morte de Gerson Camata

Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-senador e ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, foi condenado, nesta quarta-feira (4), a 28 anos de prisão pelo crime. Ele, que havia atuado como assessor do ex-parlamentar, matou com um tiro o político capixaba na Praia do Canto, em Vitória, no dia 26 de dezembro de 2018.
Preso em flagrante, e depois preventivamente, desde o dia do homicídio, Marcos Venicio recebeu a sentença no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, após dois dias de julgamento. A família da vítima deve ainda ser indenizada em R$ 200 mil por danos morais, quantia a ser paga pelo assassino.
A reportagem de A Gazeta preparou um vídeo que resume toda a história do crime, desde o dia do assassinato, em 2018, até a condenação em primeiro grau. Confira:
ENTENDA O CRIME QUE CHOCOU O ES
O crime ocorreu no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro de 2018. Gerson Camata havia acabado de comprar um livro e cumprimentava conhecidos em uma calçada na Praia do Canto, em Vitória, quando foi abordado por Marcos Venicio, ex-assessor dele. Aos 77 anos, o ex-governador foi morto com um tiro, um crime que chocou o Espírito Santo.
Marcos Venicio foi detido em flagrante horas depois do assassinato e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva. Ele é mantido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II.
Em 2019, o ex-assessor confessou o crime em interrogatório prestado ao juiz Felipe Bertrand Sardenberg Moulin, da 1ª Vara Criminal de Vitória. Na ocasião, afirmou que não premeditou o crime e que saber que tirou a vida do ex-chefe é uma “tortura diária”. "O presídio é muito duro, mas mais duro ainda é saber que tirei a vida dele", disse Marcos Venicio, de acordo com a transcrição das declarações prestadas por ele em juízo, na época.
Assessor de Camata por 20 anos, Marquinhos foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES) pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.