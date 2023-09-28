Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto de lei

Deputado propõe que data de atos golpistas vire Dia do Patriota no ES

Proposta do bolsonarista Lucas Polese (PL) foi lida na sessão de quarta-feira (27) da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

28 set 2023 às 18:28

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 18:28

Deputado estadual Lucas Polese (PL) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado
Deputado estadual Lucas Polese (PL) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado Crédito: JV Andrade/Ales
Um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na última segunda-feira (25) institui o "Dia Estadual do Patriota" em 8 de janeiro. A proposta é de autoria do deputado estadual Lucas Polese (PL) e faz referência à data dos atos golpistas em Brasília, que resultaram em ações de vandalismo e depredação das sedes dos Três Poderes. Apesar disso, ele garante que seu objetivo não é homenagear os criminosos que praticaram atos contra a lei na capital federal naquela data.
Polese está em seu primeiro mandato, faz parte da ala bolsonarista na Assembleia e é um dos principais deputados de oposição ao governo do Estado. Ele apresentou pedido para que o projeto seja apreciado em regime de urgência, mas o requerimento só deve ser votado na próxima semana.
Na justificativa do projeto, ele afirma que "o patriotismo remete a um sentimento típico de amor à pátria, à terra natal ou à terra paterna" e sustenta que o significado de amor à pátria mudou ao longo da história e "passou a assimilar noções de costumes e tradições, o orgulho da própria história e a devoção ao seu bem-estar."
No texto protocolado na Casa de Leis, não há menção aos atos golpistas. Contudo, ao ser questionado se a escolha do dia 8 de janeiro foi motivada pela data dos atos realizados em Brasília, principalmente por bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições 2022, o deputado confirmou, mas fez uma ressalva aos que praticaram crimes.
"Acho que é importante criar essa data pelo simbolismo, não pelos criminosos que praticaram atos contra a lei ali (em Brasília) no dia 8, mas em respeito aos muitos inocentes que foram perseguidos nessas ações, que foram jogados dentro de um balaio, não tiveram individualização de pena, não tiveram um processo justo", argumenta Polese.

Veja Também

Atos golpistas: quem são os dois capixabas presos desde janeiro na Papuda

Atos golpistas: mais um capixaba é denunciado por vandalismo no Planalto

Lei de Porto Alegre para "Dia do Patriota" foi suspensa pelo STF

Há exatamente um mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux suspendeu lei promulgada pela Câmara de Porto Alegre que estabelecia 8 de janeiro como "Dia do Patriota" na capital do Rio Grande do Sul. A decisão de Fux foi proferida em ação de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo.
"Os infames atos do dia 8 de janeiro entraram para a história como símbolo de que a aversão à democracia produz violência e desperta pulsões contrárias à tolerância, gerando atos criminosos inimagináveis em um Estado de Direito. O dia 8 de janeiro não merece data comemorativa, mas antes repúdio constante, para que atitudes deste jaez não se repitam", afirmou o ministro, em sua decisão.
Indagado se teme igual destino para o seu projeto, caso ele seja aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, Polese alega que a decisão do ministro Fux foi tomada "com base em uma interpretação pessoal dele", ao dizer que "em uma democracia, não é possível editar lei exaltando ação de pessoas que agiram contra o Estado Democrático de Direito."
Além disso, Polese reforça que "o dia não é em homenagem às pessoas que praticaram atos de natureza criminosa, mas aos milhares de patriotas inocentes perseguidos." Ele se refere aos denunciados pela PGR e réus no Supremo por participação nos atos golpistas, no quais estão mais de 20 capixabas, e alega que eles foram "incluídos, sem provas, sem direito à ampla defesa e sem individualização de conduta", embora todos tenham sido citados pelo STF e, quando não apresentaram advogados privados, defendidos por defensores públicos.
Para ser aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, o projeto de lei que cria o "Dia Estadual do Patriota" precisa de ao menos 16 votos favoráveis dos 30 deputados estaduais. Caso isso ocorra, ele segue para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

Veja Também

Capixaba é preso por ordem de Moraes após atacar STF nas redes sociais

Atos golpistas: acordo pode livrar 21 acusados do ES de pena severa no STF

STF condena 3º réu do 8 de janeiro; outros 2 receberam pena por tentar golpe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES espírito santo STF Bolsonaristas Lucas Polese Atos Antidemocráticos Invasão em Brasília
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados