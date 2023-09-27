Apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress

Um deles é o pedreiro e morador da Serra Charles Rodrigues dos Santos . O outro é Tiago Mendes Romualdo, empresário capixaba que vive em Nova Brasilândia d' Oeste, Rondônia , onde atua com lavoura de café clonal.

Eles são acusados de ter praticado os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, mesmos crimes pelos quais foram condenados os três primeiros réus dos atos golpistas julgados pelo Supremo.

Your browser does not support the audio element. Atos golpistas: quem são os dois capixabas presos desde janeiro na Papuda

Os dois estão presos desde 9 de janeiro no Complexo da Papuda, em Brasília, segundo informação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap-DF). Eles já tiveram pedido de liberdade negado pelo ministro Alexandre de Moraes mais de uma vez.

As denúncias

Charles Rodrigues dos Santos foi alvo do inquérito 4922 e estava na primeira lista de denunciados apreciada pelo STF, no final de abril. A ação penal aberta contra ele já está em fase final, tendo passado inclusive pelo revisor, ministro Nunes Marques. Agora, só falta o relator colocar o caso para julgamento no plenário, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Já a denúncia contra Tiago Romualdo foi aceita em maio e a ação penal aberta contra ele está em fase de instrução. Com isso, deve demorar um pouco mais para ser julgada. Assim como Charles, ele faz parte do núcleo de denunciados pela PGR que reúne os executores dos atos de vandalismo e violência cometidos no dia 8 de janeiro.

Conforme as denúncias da PGR contra eles, ambos foram presos dentro do Palácio do Planalto. "O denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído", apontam as denúncias contra ambos.

Os advogados dos dois réus foram procurados por A Gazeta, mas não foram localizados para comentar as acusações da PGR contra eles.