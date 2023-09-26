Atos golpistas: mais um capixaba é denunciado por vandalismo no Planalto

Ao ser procurada pela reportagem de A Gazeta para se manifestar sobre o aditamento da Procuradoria-Geral da República (PGR) à denúncia contra o morador de Pancas Cláudio Fernando Gonçalves, na segunda-feira (25), a defesa do empresário ainda não tinha ciência do fato.

Nesta terça-feira (26), o advogado Nathan Batista, um dos que respondem pela defesa do empresário, informou que ainda estava aguardando retorno da PGR a respeito de contraproposta de acordo de não persecução penal para o seu cliente. Diante do questionamento da reportagem em relação aos motivos que levaram Cláudio Gonçalves a ser alvo de denúncia por mais crimes, Batista informou que ainda não tinha recebido a notificação sobre o aditamento.

Ele esclareceu que o plenário do STF vai ter de analisar as novas acusações contra o seu cliente e, caso a denúncia seja recebida, o processo volta ao início, com nova manifestação da defesa e oitiva de testemunhas e toda a fase de instrução e julgamento do caso.



"Eu não fui intimado ainda. Agora que você está me falando, vou ler esse aditamento e ver qual a razão de ter sido aditada a denúncia em relação a ele", disse o advogado, na manhã desta terça. Procurado novamente à tarde, ele não deu retorno às mensagens da reportagem de A Gazeta.