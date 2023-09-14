Atos golpistas: foragido do ES é preso no Paraguai

O radialista Max Pitangui foi preso no Paraguai Crédito: Divulgação/TRE

O radialista capixaba Max Pitangui (PTB) foi preso na tarde desta quinta-feira (14) no Paraguai. A informação foi confirmada pelo advogado que faz a defesa dele, Marcelo Brasileiro.

Pitangui, segundo o advogado, foi chamado nesta quinta (14) pelas autoridades paraguaias para uma reunião onde seria debatida a concessão de sua autorização permanente de asilo. Porém, na saída da reunião, ele foi detido, juntamente com outros brasileiros foragidos que também haviam sido convocados.

“Conversei com a esposa dele, ela confirmou a prisão. Ligaram hoje pra que ele fosse procurar o documento definitivo. Quando saiu (da reunião), a Interpol estava pronta para pegá-lo”, diz a defesa.

Desde que se mudou com a família para o Paraguai, Pitangui tinha vida normal e frequentemente postava sobre sua rotina nas redes sociais.



O advogado afirmou que ainda não sabe para onde Pitangui será levado. "Vou procurar saber se ele vai para Brasília, ou se vem para o Espírito Santo. Depois que conseguir falar com ele, vamos tomar as medidas."



Megaoperação

No Estado, foram presos o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) e o proprietário do site Folha do ES, Jackson Rangel. No mesmo dia, os deputados Capitão Assumção (PL) e Carlos Von (DC) receberam tornozeleira eletrônica.

Dias depois também foi detido o pastor Fabiano de Oliveira, que se escondeu no acampamento bolsonarista instalado em frente ao 38º BI, na Prainha, em Vila Velha. Acabou sendo preso em operação da PF.

Nesta quinta-feira, após a prisão de Max, o ministro da Justiça, Flávio Dino, elogiou o trabalho da polícia.

Agradeço ao trabalho da polícia do Paraguai na execução de importantes prisões de brasileiros acusados de crimes relativos ao 8 de janeiro e outros atos delituosos, a exemplo da bomba no aeroporto de Brasília. E mais uma vez homenageio a nossa Polícia Federal pela eficiência. — Flávio Dino ?? (@FlavioDino) September 14, 2023

Vídeos em redes sociais

No mesmo dia em que a Polícia Federal realizava as prisões e cumpria os mandados de prisão e de busca e apreensão, em 15 de dezembro do ano passado, Max gravou vídeo e compartilhou em suas redes sociais.

Nas imagens, ele afirma saber que estava sendo procurado. Pelo mandado de prisão, os suspeitos foram proibidos de usar suas redes sociais e de dar entrevistas, sob pena de multa de R$ 30 mil em caso de descumprimento.

Motivos da prisão

As investigações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontam Max Pitangui como uma das lideranças dos “movimentos criminosos e antidemocráticos que atacam o sistema eleitoral”.

“Indivíduo tem reiterada e continuamente se manifestado de forma abusiva, não só questionando (sem provas) a lisura do pleito eleitoral, mas também incitando a abolição do próprio Estado Democrático de Direito mediante intervenção militar e/ou tomada violenta de poder, representando verdadeira liderança dos movimentos antidemocráticos (assim reconhecidos pela e. Suprema Corte na ADPF 519) nesta unidade da federação”, diz o relatório do MPES.

Ofensas ao ministro do Supremo também são atribuídas a Max Pitangui. Em uma mensagem no Twitter, ele os chama de "bandidos de capa preta” e diz que, se o ex-deputado federal Roberto Jefferson tivesse “abrido fogo (sic)” contra o STF, “a maioria dos brasileiros estaria feliz da vida”.

Além dos pedidos de prisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão em um endereço relacionado a Max em Laranjeiras, na Serra, e em um veículo.