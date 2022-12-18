Pastor bolsonarista alvo de operação segue solto em frente a quartel no ES

Pastor bolsonarista durante live em frente ao 38º BI, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram

O superintendente da Polícia Federal (PF) no Espírito Santo , Eugênio Ricas, confirmou que o pastor Fabiano Oliveira, alvo de mandado de prisão na operação da Polícia Federal contra atos antidemocráticos, não teve o mandado de prisão cumprido e que ele seguia em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória, até a manhã deste domingo (18). A informação foi confirmada ao portal G1.

Pouco depois da confirmação, o pastor participou de uma live com blogueiros bolsonaristas em que aparecia em frente ao 38º Batalhão de Infantaria. Na decisão de Moraes, Fabiano Oliveira foi proibido de usar as redes sociais.

Ao G1, Ricas disse que Fabiano Oliveira está sendo monitorado e que a PF só não cumpriu ainda o mandado de prisão contra o pastor porque um grupo de pessoas se aglomerou em frente ao batalhão, e que uma ação da PF neste momento poderia ser revidada, colocando em risco a integridade de terceiros.

"O pastor está em frente ao 38º Batalhão de Infantaria e existe um grupo de pessoas lá, inclusive com crianças e idosos, e uma ação da PF lá gera risco para essas pessoas, e esse grupo aumenta aos finais de semana porque as pessoas não estão trabalhando", disse.

Segundo o superintendente, a PF precisa contar com a possibilidade de que essas pessoas interfiram na prisão, jogando pedras e paus, por exemplo, o que poderia provocar uma reação desproporcional da PF.

De acordo com Ricas, por se tratar de uma polícia judiciária, a PF não dispõe de recursos menos letais para agir em situações de confronto, como bombas de efeito moral e gás lacrimogênio.

O superintendente da PF também reiterou que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) tem conhecimento da situação e que, nesses casos, o MPES pode acionar a Polícia Militar, que tem o aparato mais adequado para agir nesse cenário, para garantir o cumprimento da determinação.

Ainda assim, Ricas informou que, caso seja necessário, a PF pode solicitar apoio de equipes de outros estados para cumprir o mandado de prisão.

ÁREA SOB RESPONSABILIDADE DO EXÉRCITO

Eugênio Ricas também descartou a versão que circula nas redes sociais de que o Exército teria aumentado a área sob sua responsabilidade em frente ao 38º Batalhão de Infantaria, o que impossibilitaria a ação da PF.

De acordo com o superintendente, o pastor Fabiano Oliveira e os demais manifestantes não estão dentro do quartel, o que não restringe o acesso da PF.

Ricas garantiu que o pastor está sendo monitorado e que o mandado de prisão contra ele será cumprido pela PF, e que a corporação aguarda o momento mais adequado para efetuar a prisão.

"Estamos nos planejando e vamos organizar isso, a quantidade de pessoas e os equipamentos adequados, para efetuar a prisão. Vamos cumprir, custe o que custar", falou.

RADIALISTA FORAGIDO

Ao g1, Ricas também confirmou que outro bolsonarista com mandado de prisão em aberto, o radialista Max Pitangui, segue foragido.

O superintendente declarou que a PF ainda não sabe onde ele está, mas que segue procurando Pitangui para que ele seja preso.