Quem é o empresário capixaba preso após atacar STF nas redes sociais

Marcos Soares Moreira, 39, empresário do ES preso em atos golpistas de 8 de janeiro Crédito: Reprodução/Facebook

Foram as postagens nas redes sociais esta semana, com ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e ainda afirmações de que não temia voltar para a prisão, que levaram o capixaba Marcos Soares Moreira voltar a ser detido. O fato ocorreu nesta sexta-feira (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes no âmbito das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Mas quem é o empresário de 40 anos?

Ele também participou dos atos de vandalismo e depredação das sedes dos Três Poderes , em Brasília, em 8 de janeiro. Foi preso em 9 de janeiro, quando estava no acampamento bolsonarista próximo ao quartel-general do Exército na Capital Federal, e permaneceu detido por 120 dias, até 8 de maio.

Quando saiu, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele já havia sido recebida pelo plenário do Supremo, e ele se transformou em um dos réus em processo contra os que participaram dos atos golpistas.

Mas sua liberdade estava condicionada a cumprir medidas cautelares, como: proibição do uso das redes sociais; proibição de encontros com os demais investigados; uso de tornozeleira eletrônica; retenção do passaporte; e comparecimento ao fórum da cidade onde reside a cada segunda-feira. O que ele descumpriu.

Com isto a prisão dele foi determinada na quarta-feira (20), pelo ministro Alexandre de Moraes, e cumprida nesta sexta-feira (22). Na decisão foi destacado que, mesmo ciente da proibição de usar as redes sociais e "demonstrando total desprezo pela Justiça, o denunciado publicou dois vídeos na rede social TikTok, nos quais ataca esta Corte e profere diversas ofensas à honra dos ministros que a integram".

Marcos Soares Moreira é réu no STF por participação nos atos de 8 de janeiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

As críticas

O capixaba estava na lista dos 1.125 acusados pelos atos golpistas que poderiam firmar acordo de não persecução penal com a Procuradoria Geral da República (PGR), mas também usou as redes sociais para criticar o uso do instrumento para os participantes dos atos de 8 de janeiro, uma vez que uma das exigências para efetivar o acordo é assumir a culpa pelos crimes praticados. Ele ainda conclamou os demais que foram detidos por participarem dos atos golpistas a não aceitarem a proposta da PGR.

Uma publicação dele no TikTok atacando ministros do STF viralizou durante esta semana na internet (veja abaixo) e foi usada por Moraes para justificar o mandado de prisão. No vídeo, Marcos faz ofensas a Moraes e a Rosa Weber, presidente do Supremo. E chega a pedir para ser preso novamente.

"Me prendam novamente. Não estou com medo. Para mim, é indiferente, estar aqui ou lá dentro. Mas eu jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta nas mãos, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí, são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês", atacou.

Apesar de afirmar no vídeo em que ataca os ministros do Supremo que não temia voltar para a prisão, Marcos fechou os comentários das postagens e o seu perfil no Instagram após viralizar na internet, na última quarta-feira (20).

O empresário chegou a fazer duas postagens no perfil da sua empresa nesta sexta-feira (22), mas, segundo o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, foi localizado à tarde e preso. Marcos não estava em casa no momento da prisão e foi levado inicialmente para o Centro de Triagem de Viana. Ricas informou que a determinação à PF era apenas prendê-lo e não havia informação sobre a possibilidade de transferência do empresário para Brasília.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que Marcos foi levado, posteriormente, para o Centro de Detenção Provisória de Viana II, onde permanece.

Por nota, a advogada Margarida da Silva, que faz a defesa do empresário, que no momento, "não cabe qualquer discussão em relação ao mérito ou a produção de provas."