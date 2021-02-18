Deputado preso por ataque ao STF é alvo de representação na Câmara por ofender Rigoni

Felipe Rigoni e Daniel Silveira são deputados federais Crédito: Reprodução

Defensor de Bolsonaro, Daniel Silveira criticou o deputado do PSB e fez uma analogia com a deficiência visual de Rigoni. O parlamentar disse que o deputado "no modo filosófico e moral" também era cego. "A Justiça é cega, sabemos, mas de modo filosófico. O deputado é deficiente visual, sabemos, mas no modo filosófico e moral, é cego", escreveu, em um comentário feito por ele em um tuíte de Rigoni.

O caso gerou desconforto em outros parlamentares. A publicação foi criticada pela deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) e pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que têm atuações em conjunto com o capixaba no Congresso.

"Ele tentou usar da minha deficiência para me atingir. É a normalização da barbárie. Não é desse jeito que irá se construir um país próspero. Além de poder ser encarado como crime de injúria, viola a lei de inclusão", pontuou Rigoni, na época.

Daniel Silveira manteve o tuíte publicado e disse que não via problema em dizer que Rigoni era "moralmente e filosoficamente" cego. "O que eu quero dizer é que o modo moral de criticar Bolsonaro de maneira que ele tenha cometido crime quando ele não o fez, ele é moralmente cego. Isso não é quebra de decoro, é a minha opinião que ele é cego moralmente. Que crime que o presidente cometeu? É isso que eu quis dizer", alegou Silveira, quando o caso foi levado ao Conselho de Ética ainda em setembro.

Foi o PSB, partido do capixaba, que entrou com uma representação formal contra Silveira na Câmara. Como o Conselho de Ética estava fechado, o processo nem sequer foi distribuído entre os membros da comissão. A expectativa é que, com a reabertura do colegiado, o caso volte a ser analisado.

OUTROS PROCESSOS DE SILVEIRA NO CONSELHO DE ÉTICA

Além da ofensa a Rigoni e dos ataques feitos ao STF, Daniel Silveira também responde a um processo por quebra de decoro no conselho por ter gravado uma reunião da bancada do PSL, partido ao qual é filiado. O autor da representação é o presidente do PSL, Luciano Bivar. Silveira teria capturado imagem e áudio de um encontro sem a autorização prévia ou o conhecimento dos demais parlamentares. O relator da representação é o deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP). O caso ainda tramita no conselho.

Além da Mesa Diretora, que vai apresentar uma representação contra Silveira após as críticas ao STF, um conjunto de seis partidos de oposição (PT, PSB, PDT, PCdoB e PSOL) já encaminhou um requerimento para que o vídeo publicado pelo bolsonarista seja analisado. Caso uma das representações avancem, o deputado pode perder o mandato.