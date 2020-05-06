PSB vai processar deputado que chamou Rigoni de 'cego moral'

Felipe Rigoni e Daniel Silveira: PSB quer levar o caso ao Conselho de Ética da Câmara Crédito: Reprodução

O deputado fez uma analogia com a deficiência visual de Rigoni e escreveu que o parlamentar "no modo filosófico e moral" também era cego. Daniel Silveira é policial militar e ficou conhecido nacionalmente durante a campanha eleitoral de 2018, quando, em um ato pró-Bolsonaro, quebrou uma placa em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco , assassinada em março daquele ano. Ele esteve em Vitória no final de fevereiro, em um evento do Aliança pelo Brasil , partido que o presidente tenta criar.

A declaração feita por Silveira repercutiu mal na Câmara dos Deputados. A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que também assinam a petição levada ao STF, repudiaram a publicação.

"Rigoni vem construindo uma baita trajetória pelas pessoas com deficiência e por um país justo, desenvolvido e ético. Do seu mandato, só sei que foi obtido com condutas preconceituosas como essa", escreveu Tabata, em resposta a Daniel Silveira.

"É um concurso difícil, mas você provavelmente ganhou o prêmio de comentário mais ofensivo e preconceituoso dos últimos tempos", disse Vieira.

Que crimes, ADM do perfil? Avisa ao deputado que a verdade sempre prevalece e estas narrativas jamais serão sobrepostas ao fato final. A justiça é cega, sabemos, mas de modo filosófico. O deputado é deficiente visual, sabemos! Mas no modo filosófico e moral, é cego. — Daniel Silveira (@danielPMERJ) May 3, 2020

Rigoni afirmou que estuda processar o deputado pelo tuíte. "Ele tentou usar da minha deficiência para me atingir. É a normalização da barbárie. Não é desse jeito que irá se construir um país próspero. Além de poder ser encarado como crime de injúria, viola a lei de inclusão", pontuou.

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem, Daniel Silveira disse que não cometeu quebra de decoro e que questionou o parlamentar sobre a forma como ele buscou atacar o presidente Jair Bolsonaro.