"Enfrentamento à desinformação será com estratégia e inteligência"

Como temos lidado ao longo dos anos, nos reinventando, fazendo mais com menos. Estamos em todo o território capixaba. Temos sedes em 70 municípios. Atendemos à população diuturnamente, atuamos antes, durante e depois da esfera judicial. Nos envolvemos na garantia de todos os direitos indisponíveis das pessoas, como saúde, educação, meio ambiente, defesa do patrimônio público, do consumidor, das pessoas vulneráveis e combatemos o crime. As demandas são muitas. Para se ter uma ideia, nos manifestamos em quase dois milhões de processos nos últimos dois anos, além de participarmos de audiências, inspeções em abrigos, presídios, delegacias de polícia e demais órgãos públicos, dentre outras atividades. Exercemos ainda atividade investigativa e dialógica para solucionar questões afetas aos direitos citados, tudo para resolver com mais celeridade e os cidadãos usufruírem de seus direitos em sua plenitude. Como fazer tudo? Estabelecendo prioridades e dando atenção às questões mais urgentes, monitorando os resultados. O desejo é fazer tudo. Mas, diante da escassez, nos esforçamos para fazer o máximo possível e, mesmo assim, temos avançado consideravelmente, nos mantendo entre as primeiras instituições de maior credibilidade do país. A população sabe que pode contar com o Ministério Público.