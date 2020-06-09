Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Salas hospitalares

Contrato com valor 800% maior é suspenso e levanta suspeita no Sul do ES

Valor do contrato para aluguel de estruturas ultrapassava R$ 590 mil em Presidente Kennedy. Após pregão eletrônico, mesmo serviço foi encontrado por R$ 68 mil. Contrato já foi suspenso e está na mira do Ministério Público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:45

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:45

Município de Presidente Kennedy montou estrutura para atender casos gripais
Município de Presidente Kennedy montou estrutura para atender casos gripais Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Um contrato de R$ 598 mil que, uma semana depois, com outras empresas, passou a custar R$ 68 mil. A diferença de quase 800% deu-se em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, no aluguel de estruturas para centros de triagem e salas hospitalares provisórias. O contrato de valor superior chegou a ser suspenso pela prefeitura da cidade, mas o Ministério Público Estadual (MPES) está de olho no caso. 
A empresa que havia sido contratada inicialmente é a Play City Eventos, de Cachoeiro de Itapemirim, a mesma que teve um contrato milionário suspenso com o governo do Estado, para fornecer tendas e outros materiais necessários para barreiras sanitárias, por motivo semelhante. No caso, o contrato oferecido era no valor de R$ 4 milhões e, posteriormente, o governo encontrou o serviço por R$ 528 mil, 88% a menos.
No contrato com a Prefeitura de Presidente Kennedy, a empresa forneceria banheiros químicos, estruturas para atendimento e triagem de pacientes e salas climatizadas para descanso dos profissionais de saúde durante 90 dias, por um valor total de R$ 598.355. O acordo foi firmado no dia 30 de março, sem passar por processo de licitação.
Na semana seguinte, no dia 7 de abril, a administração municipal deu início a um processo licitatório para encontrar outros valores. Três empresas saíram vencedoras do pregão eletrônico e o valor total dos contratos, nos mesmos termos que o anterior, saiu por R$ 68 mil. A prefeitura informou, por nota, à reportagem de A Gazeta que considera que o preço inicial não estava acima do mercado, mas não explicou o motivo de ter precisado fazer uma nova contratação, em substituição à anterior.
Entre as principais diferenças de valores estão o fornecimento de estrutura elétrica, pela qual a Play City Eventos cobrava R$ 111,11 por unidade e a nova empresa, Events Macchina, fornece por R$ 34,90, e o aluguel dos equipamentos para as salas de triagem e descanso: R$ 6 mil por mês se alugados pela Play City contra R$ 386 pela empresa Audiovix Eventos, vencedora do pregão.

Veja Também

Contrato por dispensa de licitação: o que é e quando pode ser feito

A prefeitura de Presidente Kennedy afirmou, por nota, que o processo licitatório foi aberto "buscando ampliar competitividade e economicidade", mas que o contrato firmado com a primeira empresa, apesar da diferença, não estava acima do mercado.
"Segundo a cotação feita pelo setor de compras da prefeitura com quatro empresas, o preço médio para a estrutura contratada girava em torno de R$ 760 mil e o valor global do contrato foi pouco mais de R$ 598 mil", diz o texto. A assessoria ressaltou, no entanto, que o contrato com a Play City continua suspenso e nenhum pagamento foi feito à empresa.

MP DE CONTAS ENVIOU RECOMENDAÇÃO

Pela diferença dos valores, no entanto, o contrato motivou uma recomendação feita pelo Ministério Público de Contas, que atua no Tribunal de Contas (TCES), para que não seja feito qualquer pagamento à empresa Play City Eventos até que haja um levantamento do valor correto a ser pago. A assessoria do órgão informou que a recomendação foi feita após o MP de Contas tomar conhecimento de que havia um inquérito em curso no Ministério Público do Estado para investigar o contrato.

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO

A reportagem tentou contato com o MPES para confirmar a informação de que haveria uma investigação em andamento, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.
Há, no entanto, um procedimento preparatório no órgão que determina "a coleta de informações, depoimentos, certidões e demais diligências indispensáveis à instrução da causa" para apurar irregularidades no contrato.
A Gazeta também procurou a Play City e as empresas contratadas, mas não obteve retorno.

Veja Também

Governo cancela mais de R$ 1 milhão em contratos do Hospital Dório Silva

CONTRATO COM GOVERNO É ANULADO

Após suspender o contrato de R$ 4 milhões para aluguel de equipamentos necessários para barreiras sanitárias, por encontrar o mesmo serviço por um valor 88% menor, o subsecretário de administração e financiamento de atenção à saúde, Rafael Grossi, afirmou na última sexta-feira (8) que o Estado optou por anular o contrato que havia sido firmado com a Play City Eventos. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (8).
A decisão foi tomada após parecer da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e da Procuradoria-Geral do Estado. Grossi afirmou que o contrato foi feito tendo como base um outro contrato de 2015, em que os valores de aluguel de estrutura para eventos haviam sido firmados por dia e não por mês. "Faltou expertise para a secretaria. Como nosso contrato compreendia meses e não dias de evento, deveria ter sido feito considerando valores mensais, como foi feito o novo contrato", disse.
Por essa diferença, o termo de referência será considerado nulo e o contrato anulado. A empresa, que prestou serviço para quatro barreiras por pouco menos de um mês, receberá um pagamento proporcional que "não poderá exceder o valor de R$ 8 mil por barreira". Esse foi o valor firmado no  novo contrato, feito com a empresa AFR Eventos. O valor exato a ser calculado será definido pela Secont.
O subsecretário disse, ainda, que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual pediram cópias desse contrato. "Não sei se estão investigando, mas os dois órgãos pediram cópias do contrato que foi firmado inicialmente", afirmou.

Veja Também

Falta de transparência aproxima governo Bolsonaro de regimes autoritários

Casagrande e primeira-dama não tomaram cloroquina, diz governo do ES

Mesmo com congelamento, mais de 16 mil servidores do ES poderão ter reajuste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados