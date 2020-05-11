Contrato por dispensa de licitação: o que é e quando pode ser feito

Contratos com dispensa de licitação são autorizados durante a pandemia Crédito: Reprodução/Diário Oficial

O processo de licitação tem o objetivo de garantir competição entre empresas, em busca, principalmente, do oferecimento do menor preço na hora que um órgão público precisa comprar algo ou contratar um serviço. Mas em meio à pandemia do novo coronavírus isso pode ficar em segundo plano. A ideia não é permitir superfaturamento, mas agilizar as coisas. Não é raro ouvir que "licitação demora".

A Gazeta ouviu especialistas para explicar quando é possível fazer contratos sem licitação, porque eles são feitos e qual diferença para o que temos visto atualmente. Apesar de os governos federal e estadual terem criado leis específicas para o cenário atual , que autorizam a dispensa de licitação, essa desburocratização de contratos é permitida pela Constituição desde 1993 e abrange não somente circunstâncias de calamidade pública, mas também outros cenários.ouviu especialistas para explicar quando é possível fazer contratos sem licitação, porque eles são feitos e qual diferença para o que temos visto atualmente.

Uma prefeitura, por exemplo, pode ter um problema inesperado na rede de internet e precisar trocar o fornecedor. Para não comprometer o serviço público, esse novo contrato pode ser feito com dispensa de licitação, para agilizar o processo. A mesma regra se aplica a contratos com custo muito baixo, como um serviço de limpeza de carros do governo, reforma de um imóvel. Nestes casos, a lei estipula um limite de valor, e entende que se o custo do contrato é menor do que o estipulado, não há necessidade de licitação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

A lei federal 8666 foi criada em 1993 para regulamentar normas de licitação e contratos na administração pública. De acordo com ela, processos de contratação, em geral, exigem uma licitação, que é um procedimento burocrático por meio do qual empresas disputam entre si quem vai fornecer determinado serviço ou material ao governo. Normalmente, a competição se dá em busca do oferecimento do menor preço.

Contudo, em seu artigo 24, a lei estabelece exceções para contratar um serviço ou adquirir um produto sem a necessidade de um processo licitatório. São casos em que é preciso agir de forma rápida para atender necessidades que colocam em risco a segurança da população ou do trabalho dos governantes.

"A Constituição Federal diz que em determinadas circunstâncias não é possível realizar a licitação e que podem ser feitas contratações diretas. São situações em que o interesse público está em risco, ou, por questão de vida ou perda de patrimônio público, é preciso desburocratizar os processos para que as necessidades sejam atendidas de forma mais rápida" Anderson Pedra - Especialista em Direito Administrativo

Ao todo, são apresentadas 35 hipóteses para a dispensa de licitação em contratos. As mais comuns, além de situações emergenciais e calamidades públicas, referem-se a compra e aluguel de imóveis para a administração pública, cuja localização é um fator que vai fazer diferença, e contratos de pequeno valor.

No caso de obras e serviços de engenharia, essa dispensa é válida para valores até 10% acima de R$ 150 mil , e em serviços e compras até 10% acima de R$ 80 mil. Um exemplo desta situação foi publicado no dia 24 de abril no Diário Oficial do Espírito Santo. A Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sesp) publicou uma dispensa de licitação para um contrato de serviços de análises topográficas de um terreno do Batalhão da Polícia Militar, em Guaçuí. O valor do serviço era de R$ 2.900, um custo pequeno e abaixo do limite estipulado pela lei para realizar a dispensa.

Dispensa de licitação feita pela Sesp para realização de serviços topográficos Crédito: Reprodução/Diário Oficial

"Às vezes é uma obra ou serviço tão simples de se fazer, com um valor tão baixo, que o custo de um edital de licitação e o tempo que leva para receber propostas fica mais alto do que os benefícios que a administração pública iria ter. Então dispensa todo este processo burocrático", explica o professor e mestre em Direito Raphael Abad.

Outro exemplo aconteceu em Alegre. No dia 17 de abril, a prefeitura fez o aluguel de um imóvel, no valor de R$ 30 mil, para a nova sede da biblioteca municipal. A situação, apesar de não ser emergencial ou se tratar de calamidade pública, pode ser enquadrada em uma das exceções previstas pela lei de dispensa de contratos.

"Em alguns casos, é importante para a prefeitura que o imóvel esteja perto de um outro que ela já tem, ou por questão estratégica, ou porque precisa atender à população de uma determinada região. Na situação, podem até existir imóveis semelhantes e mais baratos em outras regiões, mas a localização é fundamental e condicionante, e por isso a locação pode ser feita com dispensa de licitação", pontua Abad.

Dispensa de licitação para aluguel de imóvel em Guaçuí Crédito: Reprodução/Diário Oficial

Confira as principais situações que dispensam licitação em contratos:

Contratações de pequeno valor (materiais, produtos, serviços que não ultrapassem o valor estipulado por lei para cada modalidade. )

Caso de guerra ou perturbação de ordem

Ausência de interessados na licitação

Compra de bens para regular preços ou normalizar abastecimento

Compra ou aluguel de imóvel destinado à administração pública (condicionado pela localização do imóvel)

Situações de emergência e calamidade pública

Compra de produtos perecíveis (durante tempo necessário para realizar um processo licitatório)

Restauração ou aquisição de obras de arte e objetos históricos (caso haja importância para acervo histórico)

Obras em estabelecimentos penais (desde que haja risco grave de comprometimento da segurança)

Propostas apresentarem preços acima do mercado

EMERGÊNCIAS

No cenário atual, a dispensa de licitação de contratos tem sido mais frequente por causa da situação emergencial do enfrentamento da pandemia. Contudo, outras emergências que não estão ligadas ao coronavírus podem surgir, exigindo que sejam resolvidas de forma rápida.

"É preciso entender que fora pandemia podem surgir situações emergentes que estão autorizadas pela lei 8.6666/1993 e dispensam licitação, como pontes que caem, um problema no sistema de telefonia, computadores que quebram, obras que estão paradas e precisam ser concluídas. São casos pontuais, imprevisíveis, que exigem rapidez no processo, porque podem ter consequências incalculáveis e comprometer a segurança das pessoas ou o trabalho da administração pública", destacou.

Recentemente, o Banestes publicou no Diário Oficial a compra de computadores por dispensa de licitação. O banco se baseou na lei federal 13.979/2020, criada durante a pandemia para, entre outras medidas, autorizar a desburocratização de contratos. Mas esta situação, segundo Pedra, caberia dispensa de licitação mesmo fora de um contexto de calamidade pública, já que pode se tratar de uma emergência que compromete o trabalho realizado por funcionários públicos.

Compra de computadores realizada pelo Banestes com dispensa de licitação Crédito: Reprodução/Diário Oficial

FISCALIZAÇÃO

A dispensa de licitação, apesar de ser uma exceção, possui as suas próprias regras e justificativas. A administração deve ser transparente e se comprometer a selecionar a proposta mais vantajosa e com a melhor qualidade possível para a contratação de uma obra, produto ou serviço, que resolverá uma necessidade mais iminente.

Por mais que situações emergenciais permitam uma flexibilização dos processos burocráticos, a presunção de urgência não é absoluta, segundo especialistas. Administradores que usarem esse momento de calamidade pública como uma brecha para realização de contratos sem justificativa para dispensa de licitação podem ser punidos.