ES já gastou R$ 56 milhões em compras emergenciais para enfrentar pandemia

O site https://coronavirus.es.gov.br/contratos-emergenciais traz a relação de todas as compras emergenciais e dados com órgão contratante, número do processo de contratação ou aquisição, número e ano do instrumento contratual, nome do contratado, número de inscrição do contratado na Receita Federal, objeto, valor, data de assinatura e prazo de vigência, além da íntegra dos projetos básicos ou termos de referência e dos instrumentos contratuais, ordens de fornecimento ou ordens de serviço.