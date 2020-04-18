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Leonel Ximenes

ES já gastou R$ 56 milhões em compras emergenciais para enfrentar pandemia

O maior contrato até agora, no valor de R$ 9,6 milhões, foi assinado no dia 6 de abril e refere-se à aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis

Públicado em 

18 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A maior parte das compras emergenciais foi feita pela Sesa
A maior parte das compras emergenciais foi feita pela Sesa Crédito: Sesa/Divulgação
Os contratos emergenciais firmados pelo Estado para compra de produtos e serviços para enfrentar a epidemia do novo coronavírus já atingiram a marca de R$ 56 milhões. As compras são referentes ao período de 23 de março até 17 de abril. O maior contrato até agora, no valor de R$ 9,6 milhões, foi assinado no dia 6 de abril e refere-se à aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis que serão distribuídas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) aos hospitais de rede pública estadual e às unidades municipais.
Todos esses contratos estão sendo feitos sem licitação por causa da pandemia da Covid-19. Estão amparados na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na Lei Complementar Estadual nº 946, de 27 de março de 2020, que possibilitam a dispensa de licitação, entre outros critérios de flexibilização da Lei Geral de Licitações e Contratos, para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, obras, alienações e locações necessários ao enfrentamento da calamidade.
O segundo maior contrato emergencial foi assinado para compra de frascos de 500ml de álcool em gel, no dia 2 de abril. Valor: R$ 6.360.000,00. No portal da transparência criado pelo governo do ES para divulgar as compras emergenciais por conta da pandemia, há outros 11 contratos que ultrapassam a faixa de R$ 1 milhão, mas também existem aquisições de valores bem menores.

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É o caso de compra de agulhas para máquinas de costura caseadeiras, no dia 6 de abril, que custaram R$ 198. Na justificativa para essa aquisição, o governo informa que as agulhas são necessárias para que os detentos produzam máscaras de proteção nas oficinas do sistema prisional do ES.

ACESSE O SITE DA TRANSPARÊNCIA

O site https://coronavirus.es.gov.br/contratos-emergenciais traz a relação de todas as compras emergenciais e dados com órgão contratante, número do processo de contratação ou aquisição, número e ano do instrumento contratual, nome do contratado, número de inscrição do contratado na Receita Federal, objeto, valor, data de assinatura e prazo de vigência, além da íntegra dos projetos básicos ou termos de referência e dos instrumentos contratuais, ordens de fornecimento ou ordens de serviço.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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