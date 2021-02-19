"Cabe à PF apurar", diz ministro da Justiça sobre celulares na cela de deputado

Governador Renato Casagrande e ministro da Justiça, André Mendonça Crédito: Natalia Devens

"A PF tem independência técnica, cabe a ela fazer as apurações sobre o que foi encontrado, uma vez verificada a situação. Tem total competência para atuar no caso concreto", afirmou o ministro, em entrevista coletiva em Vitória. Mendonça participou, no Espírito Santo, de homenagens a policiais militares e bombeiros.

Os celulares vão passar por perícia, por determinação do ministro Alexandre de Moraes . do Supremo Tribunal Federal (STF). E a PF já abriu inquérito para investigar como os aparelhos foram parar na cela. Estavam na bolsa em que o deputado guardava roupas. A defesa do parlamentar, no entanto, informou que não sabe como os celulares chegaram ao local.

"A questão está sendo tratada institucionalmente. O Judiciário tem seu papel, cabe agora ao Congresso opinar sobre a determinação judicial e as instituições democráticas estão funcionando neste sentido. Nosso papel é continuar trabalhando pelo bem do país, para que tenhamos melhorias substanciais para o povo", disse Mendonça.

Mendonça participou de agenda ao lado do governador Renato Casagrande (PSB), que também comentou, no Twitter, o caso do deputado do PSL. Para o socialista, a prisão mostra que as instituições não vão tolerar ataques à democracia. Já durante a visita do ministro ao Palácio Anchieta, Casagrande discursou, destacando que a presença de Mendonça ali era importante para lembrar da importância do respeito às instituições.

"Hoje é um dia importante para o Brasil, para as instituições brasileiras. Dia em que a Câmara dos Deputados está fazendo um debate importante, independente de resultado de votação. O debate e as posturas já mostram efetivamente uma posição de enfrentamento ao desequilíbrio, à redução da violência, das instituições democráticas. Porque elas são fundamentais para que a gente possa manter o sistema vivo, funcionando", afirmou.

CASAGRANDE DIZ QUE SUPREMO ACERTOU