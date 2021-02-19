Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Daniel Silveira

"Cabe à PF apurar", diz ministro da Justiça sobre celulares na cela de deputado

André Mendonça comentou, em Vitória, caso do bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após atacar ministros do STF e defender a ditadura militar
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:37

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:37

Governador Renato Casagrande e ministro da Justiça, André Mendonça
Governador Renato Casagrande e ministro da Justiça, André Mendonça Crédito: Natalia Devens
O ministro da Justiça do governo Bolsonaro, André Mendonça, saiu pela tangente ao comentar, nesta sexta-feira (19), o fato de dois celulares terem sido encontrados na cela – na verdade uma sala – em que o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) estava preso, na superintendência da Polícia Federal do Rio. Disse apenas que cabe à PF, que é subordinada ao ministério, apurar o caso.
"A PF tem independência técnica, cabe a ela fazer as apurações sobre o que foi encontrado, uma vez verificada a situação. Tem total competência para atuar  no caso concreto", afirmou o ministro, em entrevista coletiva em Vitória. Mendonça participou, no Espírito Santo, de homenagens a policiais militares e bombeiros.
Os celulares vão passar por perícia, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. do Supremo Tribunal Federal (STF). E a PF já abriu inquérito para investigar como os aparelhos foram parar na cela. Estavam na bolsa em que o deputado guardava roupas.  A defesa do parlamentar, no entanto, informou que não sabe como os celulares chegaram ao local.
O ministro da Justiça evitou criticar ou endossar as declarações de Silveira, que foi preso após publicar um vídeo em que proferiu ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e fez apologia à ditadura militar.
"A questão está sendo tratada institucionalmente. O Judiciário tem seu papel, cabe agora ao Congresso opinar sobre a determinação judicial e as instituições democráticas estão funcionando neste sentido. Nosso papel é continuar trabalhando pelo bem do país, para que tenhamos melhorias substanciais para o povo", disse Mendonça.
A Câmara dos Deputados decide nesta sexta se mantém ou não a prisão de Daniel Silveira, que agora está preso em um batalhão da Polícia Militar. O deputado já integrou os quadros da corporação, quando também chegou a ser preso.
Mendonça participou de agenda ao lado do governador Renato Casagrande (PSB), que também comentou, no Twitter, o caso do deputado do PSL. Para o socialista, a prisão mostra que as instituições não vão tolerar ataques à democracia. Já durante a visita do ministro ao Palácio Anchieta, Casagrande discursou, destacando que a presença de Mendonça ali era importante para lembrar da importância do respeito às instituições.
"Hoje é um dia importante para o Brasil, para as instituições brasileiras. Dia em que a Câmara dos Deputados está fazendo um debate importante, independente de resultado de votação. O debate e as posturas já mostram efetivamente uma posição de enfrentamento ao desequilíbrio, à redução da violência, das instituições democráticas. Porque elas são fundamentais para que a gente possa manter o sistema vivo, funcionando", afirmou.

CASAGRANDE DIZ QUE SUPREMO ACERTOU

Questionado pela reportagem sobre como avalia a decisão unânime do STF de manter o deputado Daniel Silveira preso, o governador considerou que o Supremo acertou. 
"Imunidade parlamentar não é instrumento para a pessoa desrespeitar, agredir, ameaçar, ser ignorante. É para a opinião política, e as pessoas podem tê-la sem agredir ninguém, sem ser desrespeitoso. A decisão do Supremo, independente da decisão da Câmara, estabelece uma postura que pode orientar outras instâncias do Judiciário", afirmou Casagrande.

Veja Também

Saiba como será a sessão que vai decidir sobre a prisão de Daniel Silveira

Moraes determina bloqueio de Daniel Silveira em três redes sociais

Presidente do Conselho de Ética prevê votação de caso Silveira em até 60 dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Daniel Silveira Polícia Federal Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados