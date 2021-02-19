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Deputado bolsonarista

Veja votação da Câmara que vai decidir sobre prisão de Daniel Silveira

Deputado do PSL atacou ministros do STF e defendeu a ditadura militar e foi preso por ordem do Supremo

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:21

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:21

Deputado federal Daniel Silveira fala em sessão da Câmara que decide se mantém ou não a prisão dele
Deputado federal Daniel Silveira fala em sessão da Câmara que decide se mantém ou não a prisão dele Crédito: Reprodução/TV Câmara
A Câmara dos Deputados realiza sessão para decidir se mantém ou não a prisão do bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). Ele foi levado pela Polícia Federal após publicar vídeo em que atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez apologia à ditadura militar.
Falando aos colegas por meio de videoconferência, Silveira admitiu que se excedeu. "Assisti ao vídeo três vezes, minhas palavras foram duras até pra mim", afirmou. "O ser humano vai de zero a 100 muito rapidamente", justificou. "Já me arrependi", complementou.
Ele. no entanto, questionou a legalidade da prisão.

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