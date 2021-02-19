Veja votação da Câmara que vai decidir sobre prisão de Daniel Silveira

Deputado federal Daniel Silveira fala em sessão da Câmara que decide se mantém ou não a prisão dele

Falando aos colegas por meio de videoconferência, Silveira admitiu que se excedeu. "Assisti ao vídeo três vezes, minhas palavras foram duras até pra mim", afirmou. "O ser humano vai de zero a 100 muito rapidamente", justificou. "Já me arrependi", complementou.