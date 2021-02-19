Veja votação da Câmara que vai decidir sobre prisão de Daniel Silveira

A Câmara dos Deputados realiza sessão para decidir se mantém ou não a prisão do bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). Ele foi levado pela Polícia Federal após publicar vídeo em que atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez apologia à ditadura militar.
Falando aos colegas por meio de videoconferência, Silveira admitiu que se excedeu. "Assisti ao vídeo três vezes, minhas palavras foram duras até pra mim", afirmou. "O ser humano vai de zero a 100 muito rapidamente", justificou. "Já me arrependi", complementou.
Ele. no entanto, questionou a legalidade da prisão.