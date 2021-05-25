Sessão da Assembleia desta segunda-feira (24), em que se votou sobre integração de comarcas Crédito: Ellen Campanharo

O texto aprovado é inconstitucional, de acordo com especialistas de Direito consultados pela reportagem. Eles apontam que a medida fere a Constituição Federal, que não prevê que o Legislativo possa anular uma decisão do Judiciário.

Your browser does not support the audio element. Assembleia aprova projeto que suspende integração de comarcas no ES

Esse também foi o entendimento de alguns parlamentares da Casa e do relator da proposta na Comissão de Justiça, deputado Marcelo Santos (Podemos) . Apesar disso, ele votou pela constitucionalidade da matéria.

“O papel da Comissão de Justiça é fazer o controle de constitucionalidade, e se fizéssemos ao pé da letra, essa matéria não tramitaria, porque é inconstitucional”, afirmou Marcelo durante sessão. "Quantas vezes aprovamos matérias aqui para meramente chamar a atenção do Poder Executivo? Agora vamos chamar do Judiciário."

Como se trata de um PDL, não é necessária a sanção do governador Renato Casagrande (PSB) para entrar em vigor. A lei passa a valer a partir da publicação.

INTEGRAÇÃO DE COMARCAS

No procedimento apresentado, a OAB alegou que a sessão que decidiu pela integração de comarcas na Corte ocorreu de forma secreta, sem divulgação nas redes sociais, como costuma ser feito. A Ordem também questionou a legalidade dos estudos apresentados pelo Judiciário capixaba para integrar os fóruns.

O pedido foi acatado pela conselheira Ivana Farina e, posteriormente, confirmado pelo plenário do CNJ . Desde junho, a integração de comarcas está suspensa por meio de uma medida liminar (provisória).

O julgamento do mérito da matéria, ou seja, o conteúdo, teve início no dia 4 de maio, mas foi suspenso após pedido de vista — mais prazo para analisar o assunto — de três conselheiros. Até o momento, há um voto favorável à liberação da medida do tribunal, que foi proferido também pela relatora Ivana Farina. A próxima sessão está marcada para o dia 1º de junho.

PROJETO DE LEI

A integração de comarcas só pode ser adotada pelo Tribunal de Justiça graças à Assembleia Legislativa que, em agosto de 2014, aprovou um projeto de lei complementar apresentado pelo então presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sergio Bizzotto, para reestruturar o Poder Judiciário.

O projeto previa a possibilidade de unificação de duas ou mais comarcas, para atender “aos objetivos de otimização dos gastos, aprimoramento da gestão e incremento de produtividade de juízes”.

Na época, a Assembleia era presidida pelo deputado Theodorico Ferraço (DEM), autor do Projeto de Decreto de Lei 16/2021 que foi aprovado nesta segunda-feira.

A proposta de Ferraço foi protocolada no Legislativo dias depois de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) retomar o julgamento das comarcas e acompanhou uma série de manifestações de outros parlamentares, que passaram a atuar de forma mais incisiva contra a extinção de fóruns apenas neste ano.

No texto aprovado pela Assembleia, Theodorico susta todas as resoluções do Tribunal de Justiça que determinam a integração de 27 comarcas. A medida, contudo, é avaliada como inconstitucional pelo professor e doutor em Direito e Garantias Fundamentais Calebe Salomão. De acordo com ele, o Judiciário tem autonomia para decidir sobre a organização administrativa.

"Esse projeto é inconstitucional, não há validade jurídica. A Assembleia não tem autonomia superior ao Judiciário nesse tema para proibir o Tribunal de Justiça de fazer essas modificações. A única instância que poderia resolver isso é o CNJ e, por último, o Supremo Tribunal Federal", destacou.

O pós-doutor em Direito e professor de Direito Constitucional da FDV Anderson Pedra também entende que o texto fere a Constituição Federal. Ele cita o inciso 9 do artigo 56, que prevê atuação do Legislativo sobre decisões do Executivo, mas não sobre o Judiciário. Esse mesmo dispositivo foi citado pelo deputado Marcelo Santos durante o voto na Comissão de Justiça para apontar a inconstitucionalidade na proposta.

"Hoje, o texto constitucional não permite que a Assembleia tome essa decisão. Ao meu ver, o Tribunal de Justiça pode ingressar com uma ação para sustar os efeitos desse projeto aprovado", avaliou Pedra.

SESSÃO CONTURBADA

O voto de Marcelo Santos durante a sessão deixou os outros membros da Comissão de Justiça confusos. O presidente da CCJ, Fabrício Gandini (Cidadania), chegou a pedir cinco minutos para verificar se o voto do parlamentar era válido, já que, apesar de dizer que o texto era inconstitucional, o deputado votou pela constitucionalidade.

A contradição também foi questionada pelo deputado estadual Vandinho Leite (PSDB). "A partir de um momento que é entregue um relatório que o teor dele é o contrário ao parecer oral, dizendo que é inconstitucional, eu fico com muitas dúvidas", manifestou.

A deputada Janete de Sá (PMN) alertou que a fala de Marcelo poderia ser usada pelo Judiciário para derrubar a proposta aprovada no parlamento. Para resolver o problema, os parlamentares sugeriram que o relatório do deputado não fosse anexado nos autos e que prevalecesse apenas o parecer oral, pela constitucionalidade.

O deputado Bruno Lamas foi o único a votar contra o texto e avisou aos colegas que a proposta seria derrubada pela Justiça. "Isso vai ser julgado como inconstitucional lá na frente e o objetivo final, que é evitar o fechamento das comarcas, não vai acontecer porque o TJ vai certamente recorrer e a inconstitucionalidade vai ser dada como clara", disse.

Sergio Majeski (PSB) também manifestou preocupação com a validade da proposta, apesar de ter votado a favor dela. "Hoje, votamos um decreto que anula o ato do Judiciário quando o próprio relator disse, várias vezes, que não há constitucionalidade. Eu espero que nós não tenhamos criado falsas expectativas de que um decreto legislativo possa revogar um ato do Judiciário."

A INTEGRAÇÃO DAS COMARCAS NO ES: IDAS E VINDAS