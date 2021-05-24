Resumo da CPI da Covid: saiba o que já ocorreu na comissão

CPI da Covid, no Senado, está em sua 4ª semana de oitivas Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

CPI da Covid , instalada no Senado para apurar as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 , entra em sua quarta semana de depoimentos. As sabatinas do colegiado tornaram-se o centro das atenções de todos os brasileiros. Até o momento, oito testemunhas já foram ouvidas pela comissão, incluindo o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ex-titulares da pasta e representantes da Pfizer e da Anvisa. O vídeo abaixo reúne os principais fatos da CPI até agora:

Your browser does not support the video tag.

ENTENDA A CPI

Formada por 11 titulares e sete suplentes, a CPI da Covid foi instada no Senado na segunda quinzena do mês de abril. Inicialmente com o objetivo de apurar as ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, o colegiado teve seu escopo dilatado após movimentações de aliados do presidente Bolsonaro. Com isso, inclui em seu foco também a utilização de verbas federais enviadas a Estados e municípios para o combate à pandemia.

Entre os 11 senadores titulares, quatro são aliados do presidente, dois são da oposição e outros cinco são considerados independentes, ou seja, não são próximos ao governo, mas também não são oposicionistas. Os trabalhos são coordenados pelo presidente, Osmar Aziz (PSD-SP), e têm como relator o senador Renan Calheiros (MDB-AL).