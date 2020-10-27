Após troca de vice, candidatura de Xambinho é liberada pela Justiça

O candidato a prefeito da Serra Xambinho (PL) e sua nova vice, Ciglei Lira (Republicanos) Crédito: Divulgação

Com a mudança, a juíza Gladys Henriques Pinheiro, da 26ª Zona Eleitoral, concedeu o registro de candidatura a Xambinho, que está apto a seguir na disputa.

O Republicanos havia recorrido da decisão que barrou Carla Xavier e alegou que ela fez a entrega da prestação de contas, que não foi registrada, segundo o partido, por uma falha na logística do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que teria "perdido um pen drive". Se a sentença contra Carla for mantida, ela ficará sem poder exercer seus direitos políticos até a próxima eleição, em 2022.

NOVA VICE

Ciglei Lira, a nova vice na chapa de Xambinho, é militante do Republicanos desde 2012, quando foi candidata a vereadora da Serra. Ela é moradora de Porto Canoa e já estava acompanhando a campanha do candidato a prefeito.

ENTENDA O CASO

Em 2018, Carla Xavier tentou se eleger deputada federal, pelo Republicanos. Ela não foi eleita e, segundo a Justiça Eleitoral, não entregou em tempo hábil a sua prestação de contas.

Isso a impede de obter a quitação eleitoral, uma comprovação que mostra que o cidadão não possui nenhuma pendência e pode exercer seus direitos políticos, como votar e ser votado.