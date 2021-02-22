Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Câmara dos Deputados

Após recado contra extremismo, punição a bolsonarista deve ser branda

Especialistas avaliam que prisão do deputado Daniel Silveira confirmou que ataques antidemocráticos não vão ser tolerados. Graças a movimentações do Centrão, no entanto, deputado não deve ser cassado
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

22 fev 2021 às 18:27

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:27

Daniel Silveira (PSL-RJ) está preso desde terça-feira (16)
Daniel Silveira (PSL-RJ) está preso desde terça-feira (16) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) por maioria expressiva de votos na Câmara dos Deputados confirmou o recado dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que a Corte não vai tolerar ataques à democracia. Com o placar de 364 votos pela confirmação da prisão contra 130 pela soltura, os deputados optaram por evitar um desgaste com o Supremo, mas o resultado não garante que comportamentos extremistas vão cessar na Câmara ou que o deputado será exemplarmente punido pelos colegas de plenário, avaliam especialistas.
O Conselho de Ética da Casa, responsável por definir qual punição deve ser aplicada ao parlamentar, vai começar a analisar o caso do deputado bolsonarista nesta terça-feira (23). A previsão é que a análise dure 60 dias. Já há, no entanto, uma movimentação para tentar abrandar a punição de Silveira, para que o parlamentar fluminense seja suspenso em vez de cassado.
Cientistas políticos avaliam que a confirmação da prisão foi, antes de tudo, um recado para políticos e militares de que o STF não vai tolerar comportamentos extremistas que atentem contra a democracia e, também, de que o Centrão, grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não está disposto a criar desgastes com o Supremo para proteger aliados da ala ideológica bolsonarista.
"A punição foi um recado do STF para o bolsonarismo e para os militares. 'Se vocês quiserem continuar atentando contra a democracia podem atentar, mas nós vamos defender a democracia'. Um recado que foi entendido por parte do Congresso", aponta Adriano Oliveira, cientista político e professor da UFPE. 
Não seria interessante para os parlamentares, também, criar desgastes com os ministros, uma vez que muitos deles têm processos em tramitação na Corte, inclusive o presidente da Casa, réu em dois processos, acusado de corrupção.
"O Centrão não está disposto a comprar briga com o Supremo, eles inclusive têm seus próprios problemas (processos) com a Corte. Não vão 'cutucar o Supremo com vara curta' para proteger um aliado de Bolsonaro, não vão pegar em lanças para isso", assinala Leandro Consentino, cientista político e professor do Insper. 

Veja Também

Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no Brasil

A grande diferença de votos também foi, para o cientista político Nauê Bernardo Azevedo, uma forma de deixar mais clara a linha que separa liberdade de expressão, protegida principalmente pela imunidade parlamentar, de ataques a instituições democráticas. "A Câmara trouxe, em conjunto, uma linha para delinear o que ultrapassa a imunidade parlamentar e passa a ser ataque às instituições. Os deputados preferiram não esticar a corda com o Supremo", pontua.

PUNIÇÃO MAIS BRANDA  

Há questionamentos por parte de alguns juristas sobre a legalidade da prisão de Silveira, por ter sido lavrada em flagrante por crime inafiançável. Muitos dos votos, na Câmara, contrários à prisão, inclusive, questionaram se a viralização de um vídeo configura flagrante e se o crime cometido por Silveira seria inafiançável. Durante a sessão, o Conselho de Ética da Câmara foi lembrado como a instância que poderia optar por cassá-lo.
A movimentação, no entanto, não caminha para isso. Parlamentares articulam uma punição mais leve para Silveira, como uma suspensão do mandato em vez da cassação, o que, para a cientista política e professora da UFV Daniela Rezende, poderia ser esperado. "É de se esperar que o Centrão faça alguma movimentação. Apesar de ele (Daniel Silveira) não ser um parlamentar com atuação destacada, ele é da base do governo. Tem um discurso aliado ao governo", aponta.

Veja Também

Moraes: prisão de Silveira foi marco no combate ao extremismo

"Temos dois cenários possíveis. Os parlamentares são corporativistas, podem fazer de tudo para tentar salvar a pele de um deles, mas Daniel não é um parlamentar clássico, inclusive é alguém que já apontou muito o dedo na cara do Centrão. Acredito que podem tentar salvá-lo, caso haja uma movimentação por parte do Planalto. Se ele continuar abandonado pelo presidente, pode ficar difícil", pondera Consentino.
A solução pode arranhar a imagem da Câmara, que protagonizaria uma manobra corporativista, mas poderia ser, em tese, uma boa saída até mesmo para os ministros do STF, destaca Adriano Oliveira. É uma dúvida que paira: se a Corte entenderia a suspensão como um enfrentamento ao lidar com a situação de forma mais branda que o esperado ou se veria de forma positiva, uma vez que, caso Silveira fosse cassado, poderia não ser mais julgado pelo Supremo.
"Se abrandar (a punição) pode contrariar o STF e com isso gerar um atrito entre os poderes. Mas ao mesmo tempo pode ser algo acordado com o próprio STF, porque se ele (Daniel) for cassado o caso dele passa para a Justiça comum e se ele não for cassado ele será julgado pelo STF, o que consequentemente pode fazer o caso ser julgado mais rapidamente e com maior rigidez", assinala.
A definição sobre o que ocorreria após uma eventual cassação de Silveira, se o processo "desceria" para o primeiro grau ou se permaneceria no Supremo, no entanto, seria um ponto ainda a ser definido.

Veja Também

"Cabe à PF apurar", diz ministro da Justiça sobre celulares na cela de deputado

SILÊNCIO DO PLANALTO

Mesmo contrariado com a prisão, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não se manifestou sobre o assunto e foi aconselhado por interlocutores a não se posicionar. O movimento foi visto por especialistas como uma forma de "abandono" por parte de Bolsonaro, de quem Silveira é aliado de primeira hora.
Consentino aponta que há uma escalada na tensão entre o Supremo e os bolsonaristas. Quando Sara Giromoni, bolsonarista líder de um grupo extremista, foi presa no ano passado a mensagem foi para esses grupos extremistas que faziam manifestações pedindo o fechamento do Supremo. Agora, o recado chega mais perto de Bolsonaro, ao ser preso um deputado federal.
"O presidente não fica alheio. Ele sente e percebe essa escalada. No ano passado, foi a partir da prisão da Sara e da condenação de outros apoiadores envolvidos com a divulgação de informações falsas que Bolsonaro mudou o tom e começou a se aproximar do Centrão. Agora, se cala, tira seu time de campo", ressalta. 

LEIA MAIS 

Na terra de deputado bolsonarista, amigos endossam ataques ao STF e veem máscara em Silveira

Alexandre de Moraes autoriza inquérito para investigar desacato de deputado

Salvo pelo Senado em 2017, Aécio vota por prisão de deputado bolsonarista

Silveira ainda enfrentará processos na Câmara, no STF e no PSL

Prisão de Daniel Silveira: a democracia como valor universal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Daniel Silveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados