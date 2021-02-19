Em visita a Pernambuco, Bolsonaro silencia sobre prisão de deputado aliado

O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Durante evento para inauguração de uma obra hídrica em Pernambuco, Bolsonaro foi questionado duas vezes pela reportagem. Nas duas oportunidades, apenas escutou a pergunta e preferiu ficar calado.

Daniel Silveira está preso desde a noite de terça-feira (16), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, após divulgar um vídeo com ataques verbais e ameaças a ministros da corte.

Silveira é alvo de dois inquéritos na corte -um apura atos antidemocráticos e o outro, fake news. Moraes é relator de ambos os casos, e a ordem de prisão contra o deputado bolsonarista foi expedida na investigação sobre notícias falsas. ​

Em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (18), o juiz Aírton Vieira, que atua em auxílio ao ministro Moraes, manteve a prisão em flagrante do parlamentar.

A votação para analisar a prisão deve ser realizada pela Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (19), às 17h. O centrão avalia não derrubar a decisão do STF. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), defendeu punição exemplar para o colega, com suspensão ou cassação de mandato.

Em pronunciamento neste sexta, o presidente fez uma sinalização ao parlamento brasileiro. "Hoje, temos um Parlamento independente e consciente da força que tem. Esse Parlamento pode fazer muito e fará muito mais ao lado do presidente", disse.

Bolsonaro ressaltou que não pode fazer nada sem a ajuda dos deputados e senadores. "O presidente sozinho não pode fazer nada. Junto com o parlamento, podemos fazer muito."

Bolsonaro pousou no aeroporto de Campina Grande (PB) por volta das 10h15. De lá, embarcou no helicóptero da Presidência da República e foi até Sertânia.