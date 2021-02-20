Prisão de Daniel Silveira: a democracia como valor universal

Daniel Silveira (PSL-RJ), em sessão na Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/ Câmara dos Deputados

Tomo emprestado o título de um livro de Carlos Nelson Coutinho, "A democracia como valor universal e outros ensaios" (Salamandra, 1984) para apontar um caminho de resposta para a questão em torno da constitucionalidade da prisão do deputado federal Daniel Silveira , considerando os muitos aspectos que fazem parte do desenho complexo em torno do fato.

Nos limites desta breve análise quero apontar alguns aspectos que me informam para apontar como correta a prisão, em flagrante, determinada pelo STF , agora, à unanimidade do seu plenário.

Desde logo, como constitucionalista, devo iniciar dizendo que um tema recorrente na literatura atual tem apontada a crise da democracia – se não a morte – em larga escala por conta da entrada em cena, exatamente, de um sem número de atores políticos cuja atuação vai de encontro às pré-condições deste regime político. As democracias constitucionais estariam à mercê de sua própria estrutura de garantias, entre outros fatores. Não teria, muitas vezes, como se proteger de si mesma.

Estes neopopulistas atacam-na a toda hora e escudando-se nela mesma. Querem sobreviver, transformando-a em letra morta.

Por isso, desde logo, a responsabilidade das instituições de garantia está em assegurar a sua sobrevivência para, apenas assim, poder-se continuar tendo protegidos os demais pressupostos da mesma democracia constitucional. Fora da democracia, não há que se falar em garantias e demais elementos peculiares ao Estado de Direito, sua precedência para a própria sobrevivência e dos elementos que, mesmo nunca completamente realizados, constituem a história do constitucionalismo liberal desde o século XVIII, quando se inaugura.

A decisão do STF pode ser lida como medida urgente (cautelar) para fazer cessar os ataques às instituições democráticas e aos seus membros, já que a pessoa arrestada usava a internet para difundir seu desprezo à Constituição que, como deputado, deve respeitar, até para salvaguardar a imunidade parlamentar que lhe é atribuída pela própria Constituição que ataca.

E, aqui, mais um elemento se apresenta. Tratando-se de uma ação, já reiterada, desenvolvida no âmbito das novas mídias sociais, é preciso considerar que não se pode enfrentá-la com respostas concebidas para antes da “era digital”. As novas mídias sociais, da Revolução da Internet, não serão entendidas se tentarmos submetê-las ao regime da “era analógica”. Como dizia S. Rodotà, problemas jurídicos novos devem ter respostas novas.

Isso, por óbvio, não significa arredar qualquer limite protetivo à cidadania e ingressarmos em uma nova era de ativismo e protagonismo judiciais incompatível com o papel dos Sistemas de Justiça, em especial por suas Cortes Constitucionais, nos Estados de Direito.

O autor é procurador do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, pós-doutor e professor do Programa de Pós-Graduação da FDV