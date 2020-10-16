Polícia Militar prende suspeito de participar de ataque no Centro

Thaian Silva, de 25 anos, é suspeito de participar de três homicídios em Vitória Crédito: Leandro Tedesco/TV Gazeta

A Polícia Militar realizou uma operação no Bairro São Benedito, em Vitória, na noite desta quinta-feira (15), e prendeu Thaian Silva, de 25 anos. A polícia acredita que ele seja suspeito de participar do ataque no Centro da Capital, que aconteceu no último dia 4, no qual um carro de aplicativo foi alvejado e duas pessoas morreram.

O tenente Xavier, da Polícia Militar, afirmou que a informação de que um dos envolvidos no ataque no Centro de Vitória estaria em uma casa no bairro São Benedito chegou através de uma denúncia anônima.

"A Polícia Militar recebeu denúncias de que um dos envolvidos no ataque no Centro estaria em uma residência em São Benedito. Essas informações foram trabalhadas pelo setor de Inteligência e se montou uma operação junto à Força Tática para prendê-lo. Houve uma tentativa de fuga, mas as equipes de polícia que estavam no local conseguiram acompanhar o suspeito, que acabou se machucando ao tentar pular um muro", explicou.

Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini

No momento que os militares estavam no local para prender Thaian, foram atacados por traficantes da região, segundo o tenente Xavier. Ele ainda afirmou que o suspeito faz parte do braço armado de uma facção criminosa da Capital.

"No momento que as guarnições tentaram tirar o suspeito do morro, foram atacadas com tiros por traficantes da região. Essa agressão foi revidada pela Força Tática, mas nenhum policial foi ferido. O suspeito faz parte do braço armado da facção que está tentando dominar o tráfico de drogas de Vitória", disse.

Segundo a PM, Thaian era considerado foragido e tem duas condenações por tráfico de drogas. Ele estava preso na Penitenciária Semiaberta de Cariacica e fugiu em agosto deste ano.

Na operação, a polícia também prendeu Richard Paixão de Oliveira, de 31 anos, suspeito de participar do tráfico de drogas na região de São Benedito. Ele estava com um rádio comunicador.

ATAQUE NO CENTRO

Um carro de aplicativo com cinco pessoas dentro foi alvo de vários tiros enquanto passava pela avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, na tarde do domingo 4 de outubro. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

O motorista do veículo morreu no local. Três passageiros foram socorridos, mas um deles morreu no hospital. A quinta pessoa no veículo não sofreu ferimentos. De acordo com as informações da polícia, os ocupantes de um carro branco passaram pela avenida e atiraram contra o Onix vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.

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QUEM SÃO AS VÍTIMAS

O crime resultou na morte do técnico em Tecnologia da Informação, Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, e do motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, que conduzia o veículo. Outros dois ocupantes do veículo foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O quinto ocupante, que estava ao lado do motorista, não ficou ferido.