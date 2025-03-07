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Tiros e assassinatos

Polícia desvenda crimes em série em Linhares e busca 'pivô' de vingança

Assassinatos tiveram a participação de adolescentes e mulheres também acabaram mortas por vingança quando alvos não foram encontrados

Publicado em 07 de Março de 2025 às 17:25

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

07 mar 2025 às 17:25
Wagner da Silva Rangel
Wagner da Silva Rangel, conhecido como "Tio", está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil revelou o resultado das investigações sobre assassinatos em série ocorridos em janeiro na cidade de Linhares, Norte do Espírito Santo. Na sequência de ataques e vinganças quatro pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas. O "pivô" da onda de violência foi identificado, mas está foragido. O delegado Fabrício Lucindo, que comandou a investigação, explica que tudo começou com uma disputa entre pequenos grupos criminosos por pontos de venda de drogas — e a partir daí o clima de tensão só aumentou resultando em episódios de vingança.
  • No dia 26 de janeiro, em represália ao atentado anterior, Wagner acompanhado de três adolescentes atacou um local no bairro Santa Cruz à procura do jovem que havia tentado matá-lo. Como não foi encontrado, o grupo mesmo assim assassinou Amanda Angélica de Jesus Garcia, de 26 anos, namorada de um dos suspeitos de tentar matar Wagner. 

  • Ainda durante a ação, um dos adolescentes comparsas de Wagner entrou na linha de tiros, foi atingido e morreu. A polícia informou que esse jovem havia participado também de um assassinato ocorrido em 20 de janeiro — mas sem relação com os crimes de vingança. O adolescente junto a outros comparsas espancaram um homem de 37 anos até a morte, acreditando que ele havia cometido um crime sexual — o que segundo a polícia foi um equívoco.
  • Também em 26 de janeiro, os dois adolescentes que tentaram matar Wagner no primeiro ataque assassinaram Thailane Lopes dos Santos, de 25 anos, no bairro Santa Cruz. O crime seria para vingar a morte de Amanda, mas não foi divulgada a relação de Thailane com o grupo de Wagner. 
A Polícia Civil apreendeu todos os adolescentes envolvidos nos assassinatos, mas os nomes deles não podem ser divulgados por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora só falta localizar Wagner. Ele tem mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídios em Linhares, Vila Velha e Vitória. Qualquer informação que auxilie a encontrá-lo pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido. 

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