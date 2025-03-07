Polícia desvenda crimes em série em Linhares e busca 'pivô' de vingança

A Polícia Civil revelou o resultado das investigações sobre assassinatos em série ocorridos em janeiro na cidade de Linhares, Norte do Espírito Santo. Na sequência de ataques e vinganças quatro pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas. O "pivô" da onda de violência foi identificado, mas está foragido. O delegado Fabrício Lucindo, que comandou a investigação, explica que tudo começou com uma disputa entre pequenos grupos criminosos por pontos de venda de drogas — e a partir daí o clima de tensão só aumentou resultando em episódios de vingança.
- O primeiro caso ocorreu em 23 de janeiro, quando dois adolescentes, de 16 e 17 anos, tentaram assassinar Wagner da Silva Rangel, conhecido como "Tio" — ele é o homem apontado como "pivô" dos crimes em sequência e está foragido. Mas o plano foi frustrado e os disparos atingiram três mulheres que estavam em um bar no bairro Nova Esperança. Elas foram socorridas e receberam alta no dia seguinte.
- No dia 26 de janeiro, em represália ao atentado anterior, Wagner acompanhado de três adolescentes atacou um local no bairro Santa Cruz à procura do jovem que havia tentado matá-lo. Como não foi encontrado, o grupo mesmo assim assassinou Amanda Angélica de Jesus Garcia, de 26 anos, namorada de um dos suspeitos de tentar matar Wagner.
- Ainda durante a ação, um dos adolescentes comparsas de Wagner entrou na linha de tiros, foi atingido e morreu. A polícia informou que esse jovem havia participado também de um assassinato ocorrido em 20 de janeiro — mas sem relação com os crimes de vingança. O adolescente junto a outros comparsas espancaram um homem de 37 anos até a morte, acreditando que ele havia cometido um crime sexual — o que segundo a polícia foi um equívoco.
- Também em 26 de janeiro, os dois adolescentes que tentaram matar Wagner no primeiro ataque assassinaram Thailane Lopes dos Santos, de 25 anos, no bairro Santa Cruz. O crime seria para vingar a morte de Amanda, mas não foi divulgada a relação de Thailane com o grupo de Wagner.
- Já no dia 28 de janeiro, os mesmos dois adolescentes, acompanhados de outros dois jovens, mataram Milena Pajiari dos Santos, de 16 anos, no bairro Nova Esperança. A relação dela como parte da vingança também não foi divulgada.
A Polícia Civil apreendeu todos os adolescentes envolvidos nos assassinatos, mas os nomes deles não podem ser divulgados por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora só falta localizar Wagner. Ele tem mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídios em Linhares, Vila Velha e Vitória. Qualquer informação que auxilie a encontrá-lo pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido.