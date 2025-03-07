Polícia desvenda crimes em série em Linhares e busca 'pivô' de vingança

A Polícia Civil revelou o resultado das investigações sobre assassinatos em série ocorridos em janeiro na cidade de Linhares, Norte do Espírito Santo. Na sequência de ataques e vinganças quatro pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas. O "pivô" da onda de violência foi identificado, mas está foragido. O delegado Fabrício Lucindo, que comandou a investigação, explica que tudo começou com uma disputa entre pequenos grupos criminosos por pontos de venda de drogas — e a partir daí o clima de tensão só aumentou resultando em episódios de vingança.