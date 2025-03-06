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Investigação

Os motivos de crime com morte e que deixou menina paraplégica no ES

Adolescente de 12 anos se fingiu de morta e conseguir sobreviver ao ataque; autores foram identificados

Publicado em 06 de Março de 2025 às 17:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

06 mar 2025 às 17:09
A Polícia Civil revelou os motivos por trás de um crime em que um jovem foi assassinado e uma menina de 12 anos ficou paraplégica após ser baleada em Linhares, Norte do Espírito Santo. A investigação apontou que a adolescente e Márcio da Silva Viana, de 22 anos, foram atraídos para uma emboscada montada no bairro Canivete. Lá, os dois foram baleados — mas a menina se fingiu de morta e acabou sobrevivendo ao ataque. 
O crime, que ocorreu em 9 de janeiro, foi motivado por disputas relacionadas a tráfico de drogas e à venda de produtos furtados de uma loja de motocicletas e outra de roupas. O resultado da investigação que foi divulgado nesta quinta-feira (6) apontou que os autores do ataque são dois adolescentes — um de 15 e o outro de 17 anos — mas não houve detalhamento do que gerou o desentendimento no grupo culminando na emboscada fatal. Foram disparados tiros de submetralhadora caseira e de um revólver calibre 38.
O mais velho foi apreendido pela Polícia Militar ainda no final de janeiro e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O outro ainda não foi localizado. Por serem menores de idade, não é permitido que nomes e fotos sejam divulgados, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente

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