Os motivos de crime com morte e que deixou menina paraplégica no ES

A Polícia Civil revelou os motivos por trás de um crime em que um jovem foi assassinado e uma menina de 12 anos ficou paraplégica após ser baleada em Linhares, Norte do Espírito Santo. A investigação apontou que a adolescente e Márcio da Silva Viana, de 22 anos, foram atraídos para uma emboscada montada no bairro Canivete. Lá, os dois foram baleados — mas a menina se fingiu de morta e acabou sobrevivendo ao ataque.

O crime, que ocorreu em 9 de janeiro, foi motivado por disputas relacionadas a tráfico de drogas e à venda de produtos furtados de uma loja de motocicletas e outra de roupas. O resultado da investigação que foi divulgado nesta quinta-feira (6) apontou que os autores do ataque são dois adolescentes — um de 15 e o outro de 17 anos — mas não houve detalhamento do que gerou o desentendimento no grupo culminando na emboscada fatal. Foram disparados tiros de submetralhadora caseira e de um revólver calibre 38.