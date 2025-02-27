Dupla que recrutava menores para o tráfico de drogas é presa em Vitória

Uma investigação sobre o uso dos Correios para envio de drogas levou, segundo informações divulgadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), à descoberta de uma organização criminosa que aliciava menores para atuar no tráfico de entorpecentes e esconder armamentos. Essa investigação resultou na Operação Kelpie, deflagrada nesta quinta-feira (27), no bairro Grande Vitória, em Vitória, e resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária.
Além desses, dois outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos durante a operação. Segundo a Ficco/ES, uma menor de idade era usada para receber drogas enviadas pelos Correios, guardar armas e auxiliar na dissimulação de informações sobre homicídios cometidos pelo grupo.
Operação Kelpie deflagrada na manhã desta quinta-feira (27)
Um dos suspeitos presos na operação é investigado por um homicídio ocorrido em setembro do ano passado e por uma tentativa de homicídio quíntupla registrada na última semana, ambos no bairro Grande Vitória. Além disso, segundo a Ficco-ES, há indícios de que ele estaria promovendo ataques violentos para retomar pontos de venda de drogas na região. Durante a operação, foram apreendidos celulares e entorpecentes.
A Ficco/ES é coordenada pela Polícia Federal e conta com a participação das polícias Militar, Civil e Penal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.