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Investigação

Ataque a tiros deixa cinco pessoas feridas em Vitória

Duas das vítimas relataram à polícia que o crime pode ter relação com disputas do tráfico de drogas na região
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 fev 2025 às 11:10

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 11:10

Cinco jovens foram baleados no bairro Grande Vitória, na Capital, na tarde desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, os disparos foram feitos por dois homens em uma motocicleta preta, que fugiram logo após o crime. Consta no boletim de ocorrência registrado pela corporação que o ataque teria ligação com o tráfico de drogas.
As vítimas, com idades entre 14 e 18 anos, foram socorridas por moradores e levadas ao Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. Posteriormente, foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), com exceção de um adolescente de 15 anos, encaminhado ao Hospital Infantil. Apesar dos ferimentos, segundo o boletim, o estado de saúde das vítimas era estável e nenhuma corria risco de morte.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os jovens estavam na rua conversando quando o ataque aconteceu. Dois dos feridos relataram à polícia que o crime pode estar relacionado a uma disputa entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Denúncias que auxiliem o trabalho policial podem ser feitas pelo número 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

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