Racha no PCV: entenda por que antigas lideranças querem sair da facção no ES

O surgimento do PCV se deu a partir do contato de Carlos Alberto Furtado da Silva, conhecido como Beto, em uma passagem pelo sistema penitenciário federal com membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo. A partir daí, Beto criou o estatuto do PCV baseado nos moldes da facção paulista. Depois, o PCV se aliou ao Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, de quem adquire armas, drogas e recebe apoio. A sede da facção fica nos bairros Bonfim e da Penha, na Capital.