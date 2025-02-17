Racha no PCV: entenda por que antigas lideranças querem sair da facção no ES

- Wagner Mendes, o Dedego
- Marcelo José Furtado, o Marcelinho do Vale do Sol
- Cleuton Gomes Pereira, o Frajola
- Wesley Torres de Oliveira, o Sepé
Por que eles querem sair?
A ligação entre PCV e Comando Vermelho
O surgimento do PCV se deu a partir do contato de Carlos Alberto Furtado da Silva, conhecido como Beto, em uma passagem pelo sistema penitenciário federal com membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo. A partir daí, Beto criou o estatuto do PCV baseado nos moldes da facção paulista. Depois, o PCV se aliou ao Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, de quem adquire armas, drogas e recebe apoio. A sede da facção fica nos bairros Bonfim e da Penha, na Capital.
Estatuto impede saída
- 5 de fevereiro de 2025: Um homem foi executado com vários tiros na cabeça e um no peito em Cobi de Cima.
- 2 de fevereiro de 2025: Um jovem de 19 anos foi baleado no bairro Jardim Botânico.
- 27 de janeiro de 2025: Rodrigo da Silva dos Santos, de 22 anos, foi morto no bairro Jardim Botânico.
- 21 de janeiro de 2025: O comerciante Halison Vieira, de 45 anos, morador de Cariacica, foi até o bairro Cobi de Baixo se encontrar com amigos e acabou morto a tiros no meio da rua.
- 4 de janeiro de 2025: O proprietário de uma distribuidora de bebidas, 36 anos, levou 14 tiros no bairro Jardim Botânico. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
- 20 de novembro de 2024: Um homem de 36 anos foi executado a tiros em Cobi de Baixo.
- 19 de novembro de 2024: Um jovem de 24 anos foi morto dentro de um bar em Cobi de Baixo.