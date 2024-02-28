Preso líder do PCV na Grande Terra Vermelha e braço direito de 'Frajola'

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Uma caminhonete capotou após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, em Viana,Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta de 12h30 desta sexta-feira (24) e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.
Informações preliminares da corporação indicam que o motorista do Honda Civic teve um mal súbito, perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira da caminhonete, provocando o capotamento.
Na Ford Ranger estavam o motorista, a esposa, a mãe dele e duas crianças. Uma delas foi levada ao hospital para exames, mas sem lesões aparentes. No carro, estava apenas um casal e somente o condutor se feriu.
O trânsito seguiu por desvio durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos, sendo totalmente liberado por volta das 13h30.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta
A rodovia Othovarino Duarte Santos será totalmente interditada na próxima segunda (27) e terça-feira (28), em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio ocorre por causa do corte do asfalto e da abertura de valas para colocação de manilhas para drenagem das águas pluviais.
O tráfego ficará interrompido nos dois sentidos Guriri/São Mateus no trecho entre o motel e o Hospital Roberto Silvares, podendo se estender por mais um dia, se necessário. Durante a interdição, os motoristas deverão desviar pelo bairro Aviação. Quem sai de Guriri, quando chegar no bairro Pedra D’Água, terá que entrar à direita na Avenida Amocim Leite e passar pelo bairro Aviação. Já quem sai do Centro em direção ao balneário deverá entrar à esquerda, passar pelo bairro Aviação e sair na Ponte Pedra D’Água.
A obra faz parte da duplicação da via, que integra um projeto maior de melhorias entre Guriri e a BR-101, com cerca de 12 quilômetros de extensão. O investimento ultrapassa R$ 92 milhões, e a previsão de conclusão é dezembro de 2026.
Duas adolescentes de 15 anos de Guarapari, na região Metropolitana da Grande Vitória, foram resgatadas após serem mantidas sob ameaça em uma casa na estrada das Meleiras em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde eram obrigadas a embalar e vender drogas. A ação aconteceu após denúncias de que jovens estariam sendo explorados no local.
Na residência, as menores foram encontradas com um homem e uma mulher. À polícia, elas relataram que foram atraídas com promessas de ganhar dinheiro, mas, ao chegarem à cidade, foram informadas de que teriam que pagar a corrida de táxi usada no deslocamento. Como não tinham dinheiro, foram obrigadas a trabalhar sem receber para quitar o valor. Com medo e por não conhecerem a região, permaneceram no local, onde eram ameaçadas constantemente.
Durante a ação, foram apreendidas também 170 pedras de crack, uma balança de precisão, quatro celulares e três pacotes de embalagens vazias. Segundo a polícia, o local era utilizado como ponte de tráfico de drogas e os suspeitos tinham envolvimento com o grupo criminoso Comando Vermelho.
A Polícia Civil informou que o suspeito e a suspeita, ambos de 18 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As duas adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após compromisso firmado por responsável legal para comparecimento ao Ministério Público, foram reintegradas às famílias.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta sexta-feira (24), dois procedimentos médicos no Sírio Libanês. Ele chegou ao hospital por volta das 7h acompanhando da primeira-dama, Janja.
De acordo com a Secretaria de Comunicação, Lula vai fazer uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose — retirada de acúmulo de pele. O procedimento já tinha sido feito pelo presidente em fevereiro. Os médicos também vão fazer uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente.
Segundo a Secom, os procedimentos não vão prejudicar agendas e compromissos futuros de Lula. Em São Paulo, ele não terá agendas privadas e ficará em sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital.
O presidente deve ficar em São Paulo até sábado (25). No domingo (26), está prevista a participação dele no encerramento do 8º Congresso Nacional do PT, em Brasília. A Secom informou que a presença do presidente será confirmada na véspera do evento.
A Polícia Federal (PF) prendeu um homem durante a Operação Anjo Mal, deflagrada nesta quinta-feira (23), em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A ação tem como objetivo combater a aquisição, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, além do aliciamento de crianças pelas redes sociais. O nome do investigado não foi divulgado pela corporação.
Durante a investigação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em um endereço ligado ao suspeito. Segundo as apurações, ele adquiria e compartilhava, pela internet, fotos e vídeos com conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O homem já era investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por estupro de vulnerável.
No local, foram apreendidos dois celulares e um pen drive, que serão submetidos à perícia. Os agentes também encontraram vestes infantis, que, segundo a corporação, reforçam os indícios investigados. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.
A PF reforçou a importância da prevenção e orientou pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, incentivando o diálogo e a denúncia de situações suspeitas.
Dois acidentes deixaram cinco pessoas feridas na Região Sul do Espírito Santo entre a noite de quinta-feira (23) e a manhã desta sexta-feira (24). As ocorrências foram registradas em Itapemirim e em Rio Novo do Sul.
O primeiro caso aconteceu na ES 490, na localidade de Graúna, em Itapemirim, e envolveu um carro e duas motocicletas, deixando três feridos. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Voyage relatou que seguia no sentido Marataízes quando as motos vinham na direção contrária. Uma delas teria tentado ultrapassar a outra, e ambas acabaram se tocando, perderam o controle e atingiram o carro.
Com o impacto, o motorista também perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu próximo a um poste e um barranco. As motocicletas foram retiradas do local antes da chegada da polícia. Um dos ocupantes de uma das motos foi socorrido em estado grave para Cachoeiro de Itapemirim. As outras duas vítimas foram levadas para uma unidade de saúde em Marataízes.
Já o segundo acidente ocorreu na BR 101, no km 383, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, por volta das 5h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois carros, mas as causas não foram informadas. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por uma equipe da EcoVias Capixaba para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A PRF não detalhou se as vítimas estavam no mesmo veículo ou em automóveis diferentes. Não houve interdição da pista.
Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.
A Polícia Civil investiga o atropelamento de uma cadela ocorrido em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo, na quarta-feira (22). Imagens de câmeras de segurança (veja acima) flagraram o momento em que uma caminhonete passa por cima da cachorra. Em seguida, o veículo para e depois deixa o local. A cadela ainda aparece mancando.
Nas redes sociais, a deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos contra Animais e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, informou que a cadela está em estado grave e precisará passar por cirurgias. Após denúncias de moradores, o motorista, de 43 anos, foi identificado e localizado na região de Córrego Alto Rio Lamego na quinta-feira (23).
O homem foi conduzido à Delegacia de Santa Teresa, onde prestou depoimento. Conforme a deputada estadual, ele terá que arcar com o tratamento da cadela. “Pedimos para a polícia indiciar esse sujeito pelo crime de maus-tratos, porque ele teve a intenção clara de atropelar e matar o animal. Isso é muito triste”, disse a Janete de Sá.
Para policiais militares, o motorista afirmou que não percebeu o atropelamento e que tomou conhecimento apenas posteriormente, após receber o vídeo enviado por um vizinho. Disse ainda que pretendia comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.
Conforme a Polícia Civil, o homem foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.
Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23) suspeito de receptação qualificada, por comercializar celulares roubados e furtados na região da Grande Vitória e revendê-los em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações mostraram que o suspeito atuava de forma constante na revenda dos aparelhos, formando uma rede de repasse dos produtos de crimes patrimoniais. Durante a ação, os policiais apreenderam com ele diversos celulares, sendo que parte deles foi confirmada como produto de crime.
O homem foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.
Um motociclista ficou ferido após colidir com uma vaca no início da noite dessa quarta-feira (22), na ES 315, após o trevo de Nativo, na zona rural de São Mateus, região Norte do Espírito Santo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
Este é o segundo acidente envolvendo colisão com animais na pista registrado no município nesta semana. Na terça-feira (21), um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam bater em uma vaca, no bairro Residencial Parque Washington. Ambos foram socorridos.
Questionada sobre os animais na pista, a prefeitura de São Mateus disse que mantém contrato vigente, desde julho de 2025, com um rancho para execução dos serviços de monitoramento e recolhimento de animais em vias públicas no município.
Acrescentou que todos os animais recolhidos são encaminhados ao local, onde passam por procedimentos técnicos que incluem avaliação das condições físicas, verificação de sinais de doenças, identificação de possíveis situações de maus-tratos e demais análises necessárias ao bem-estar do animal. Reforçou que o serviço tem como objetivo principal a promoção da segurança viária, a prevenção de acidentes, a proteção da saúde pública e o bem-estar animal, contribuindo para a organização dos espaços públicos e redução de riscos à população.
Um homem ficou ferido após capotar o carro na BR 259, na zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (23).
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha informou que o veículo capotou, deixando uma vítima e provocando vazamento de óleo na pista. A equipe foi acionada, prestou atendimento ao motorista e o encaminhou para o Hospital Silvio Avidos.
Após o resgate, os militares também realizaram a limpeza da via. A dinâmica do incidente não foi informada.