Foragido desde 2021, um dos líderes do PCV é preso durante operação no ES

Apontado pela Polícia Civil como um dos chefes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Tiago de Jesus Fernandes, de 29 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (12). Ele era procurado desde 2021, e, de acordo com apuração da TV Gazeta, é investigado por tentar matar mais de 10 policiais civis durante uma operação no Espírito Santo.
Tiago de Jesus Fernandes fugiu da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima 1 em 2021, e, desde então, estava escondido na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.
Nesta quarta-feira (12), Tiago, que retornou ao Espírito Santo, foi preso em uma operação da Polícia Civil, em uma casa no bairro Porto de Canoa, na Serra, sem oferecer resistência à prisão. Com ele, a polícia apreendeu uma moto roubada e drogas.
Sobre a fuga
Em junho de 2021, Tiago fugiu da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima 1, em Viana, juntamente com Diego Rossi Pires Rodrigues, Harryson Brune Mendes e Renardio Andrade de Oliveira. Os três colegas foram recapturados em menos de 24 horas, enquanto Tiago permaneceu foragido.
Na ocasião, a Sejus informou que Tiago de Jesus Fernandes possuía passagens por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.