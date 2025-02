Ponto a ponto

Mapa do tráfico: veja onde atua cada facção criminosa na Grande Vitória

Territórios do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV) estão espalhados pelo Espírito Santo, e expansão dos grupos gera conflitos

Como em um jogo de tabuleiro, o objetivo das facções criminosas é ocupar cada vez mais território e eliminar os rivais. E isso tem um preço: resulta em ataques, tiros, feridos e mortos. Conforme a guerra avança, as "peças" vão hasteando suas bandeiras em determinadas áreas, e esse mapa do tráfico está em constante atualização. No Espírito Santo, três grupos são os mais atuantes: o Primeiro Comando de Vitória (PCV), o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV).

Os ataques a tiros costumam acontecer entre grupos rivais, mas, nos últimos meses, devido a um racha no PCV, também têm ocorrido disputas internas dentro das próprias facções, como revelou, na segunda-feira (17), a reportagem de A Gazeta. Mas, afinal, aqui no Estado, onde estão inseridos esses grupos criminosos?

Nas redes sociais, sobretudo no X (antigo Twitter), circula um mapa criado pelo perfil @NewsNarcos, que pontua qual território pertence a qual facção na Grande Vitória e em alguns pontos do interior do Estado. Os dados são atualizados periodicamente, e também mostram os grupos que estão em conflito (são marcados com um símbolo de fogo na divisa entre os territórios).

O subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), delegado Romualdo Gianordoli, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre o mapa e disse que os dados que constam lá batem com os analisados pela Polícia Civil.

A reportagem de A Gazeta também conversou com o criador do mapa, que está por trás do perfil no X. Ele contou que a ideia surgiu há 3 anos, e que mapas como esse existem em outros Estados. Hoje, ele vende uma assinatura para quem quiser ter acesso à plataforma. "Dessa forma as pessoas podem ter o entendimento de como funciona e onde atua tráfico de drogas, para não entrarem em lugares que possam, por exemplo, sofrer represália por morar em bairro rival. Também está ajudando profissionais como motoristas de aplicativos e motoboys", revelou.

Mapas desse estilo também existem em outros Estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará e Acre.

As áreas em conflito

► Vitória

Em Vitória, de acordo com a última atualização do mapa, feita no dia 11 de fevereiro, estão em conflito as seguintes áreas:

Santos Dumont (TCP) x Morro do Bonfim (PCV)

Bairro da Penha (PCV) x Itararé (TCP)

Bairro da Penha (PCV) x Engenharia (TCP)

Chapada (TCP) x Morro do Cabral (PCV)

► Vila Velha

Já em Vila Velha, os territórios em disputa são:

Beco da Miséria, em Divino Espírito Santo (TCP) x Beco da Lika, em Divino Espírito Santo (PCV)

Soteco (PCV) x Cristóvão Colombo (TCP)

Praça, em Jardim Guaranhuns (TCP) x Zeli, em Jardim Guaranhuns (TCP)

Crechinha, em Santa Rita (CV) x Suvaco da Cobra, em Ataíde (TCP)

Primeiro de Maio (TCP) x Ilha da Conceição (CV)

Rosental, em Primeiro de Maio (PCV) x Complexo das 7 Bocas, em Santa Rita (TCP)

Santa Clara, em Vale Encantado (PCV) x Jardim do Vale, em Vale Encantado (TCP)

► Cariacica

Cocada, em Itacibá (PCV) x Caixa D'Água, em Itacibá (TCP)

Maré/Paiol, em Itacibá (TCP) x Cocada, em Itacibá (PCV)

TG1, em Nova Rosa da Penha (PCV) x Nacional, em Nova Rosa da Penha (TCP)

BI, no bairro Operário (PCV) x Piranema, no bairro Operário (TCP)

Loteamento, em Rio Marinho (TCP) x Pinicão, em Jardim Botânico (PCV)

► Serra

Vila Nova de Colares (TCP) x Feu Rosa (PCV)

São Marcos (PCV) x Pereira, em Nossa Senhora da Conceição (TCP)

Colina da Serra (TCP) x São Marcos II (PCV)

Confira o mapa de mais municípios da Grande Vitória:

