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Duplo homicídio

Adolescente e mulher são mortos a tiros por grupo armado em Linhares

Um adolescente de 16 anos relatou que um grupo de pessoas armadas chegaram no local e ele, ao ver a situação, fugiu; uma mulher de 26 anos e outro menor, de 17, foram assassinados
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

26 jan 2025 às 10:36

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 10:36

Um adolescente de 17 anos e uma mulher de 26 anos foram mortos a tiros na madrugada de domingo (26), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em depoimento à Polícia Militar, um menor de 16 anos relatou que um grupo de pessoas armadas chegaram no local e ele, ao ver a situação, fugiu. A testemunha também afirmou que não conhecia as duas vítimas.
A mulher e o adolescente, que não tiveram seus nomes divulgados, foram atingidos em frente a uma casa. Ela morreu na hora e o menor, mesmo ferido, chegou a correr em direção à BR 101, depois deu a volta e se escondeu em um canavial, mas foi encontrado já sem vida. Uma moto que estava no local onde ocorreram os disparos foi encontrada e guinchada, segundo a PM. 
A Polícia Militar disse que havia um mandado de prisão em aberto contra o adolescente assassinado. Conforme a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares.
A Polícia Civil destacou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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