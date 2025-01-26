Adolescente e mulher são mortos a tiros por grupo armado em Linhares

Um adolescente de 17 anos e uma mulher de 26 anos foram mortos a tiros na madrugada de domingo (26), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em depoimento à Polícia Militar, um menor de 16 anos relatou que um grupo de pessoas armadas chegaram no local e ele, ao ver a situação, fugiu. A testemunha também afirmou que não conhecia as duas vítimas.

A mulher e o adolescente, que não tiveram seus nomes divulgados, foram atingidos em frente a uma casa. Ela morreu na hora e o menor, mesmo ferido, chegou a correr em direção à BR 101, depois deu a volta e se escondeu em um canavial, mas foi encontrado já sem vida. Uma moto que estava no local onde ocorreram os disparos foi encontrada e guinchada, segundo a PM.

A Polícia Militar disse que havia um mandado de prisão em aberto contra o adolescente assassinado. Conforme a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares.