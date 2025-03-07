Criminoso atira contra empresário durante tentativa de assalto em Vila Velha; vídeo

Um empresário de 67 anos foi alvo de uma tentativa de latrocínio na manhã quinta-feira (6) no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Um assaltante atirou contra a vítima e, em seguida, fugiu sem levar nada. O momento foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). Menos de uma hora depois, o criminoso e o comparsa foram presos pela polícia.

O empresário contou para a reportagem da TV Gazeta que o assaltante exigiu dinheiro. Em seguida, disparou contra ele, mas apenas estilhaços da bala o atingiram, causando apenas ferimentos leves.

"Antes de eu atravessar a rua, ele me abordou com a arma no rosto, dizendo que ia me matar e falando pra eu passar tudo que eu tinha. Eu pedi para ele ter calma, mas ele fazia pressão. Quando eu coloquei a mão no bolso para pegar a carteira, ele mandou eu tirar a mão", disse o empresário para o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

Ferimento causado por um dos estilhaços que atingiram o empresário Crédito: Pablo Campos

"É a primeira vez que passo por isso. Uma situação dessa eu não desejo para ninguém" Antônio Albuquerque - Empresário

À PM, o homem de 67 anos disse que havia acabado de sacar dinheiro em um caixa eletrônico, momentos antes da tentativa dos suspeitos. Após a tentativa frustrada, o criminoso fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava em um carro. Ainda assim, eles foram presos menos de uma hora depois.

"Os militares realizaram buscas e localizaram um veículo com as mesmas características do veículo utilizado pelo suspeito, no bairro Brisamar. Ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir, mas foi abordado. No veículo, foram encontrados dois indivíduos de 27 e 42 anos e um pino com pedra de crack", informou a corporação.



Suspeitos estavam em carro roubado

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, a vítima foi chamada e identificou o suspeito dos disparos. Os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas cápsulas deflagradas.



Foi constatado que a placa do carro pertencia a um outro veículo, que estava em Venda Nova do Imigrante. Ao verificar a documentação original do automóvel abordado, foi verificado que ele possuía restrição de furto/roubo. O guincho foi acionado para recolher o veículo.

