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Violência

Criminoso atira contra empresário durante tentativa de assalto em Vila Velha; vídeo

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que assaltante faz o disparo contra o idoso; vítima foi atingida por estilhaços e passa bem

Publicado em 07 de Março de 2025 às 06:51

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 mar 2025 às 06:51
Um empresário de 67 anos foi alvo de uma tentativa de latrocínio na manhã quinta-feira (6) no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Um assaltante atirou contra a vítima e, em seguida, fugiu sem levar nada. O momento foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). Menos de uma hora depois, o criminoso e o comparsa foram presos pela polícia. 
O empresário contou para a reportagem da TV Gazeta que o assaltante exigiu dinheiro. Em seguida, disparou contra ele, mas apenas estilhaços da bala o atingiram, causando apenas ferimentos leves. 
"Antes de eu atravessar a rua, ele me abordou com a arma no rosto, dizendo que ia me matar e falando pra eu passar tudo que eu tinha. Eu pedi para ele ter calma, mas ele fazia pressão. Quando eu coloquei a mão no bolso para pegar a carteira, ele mandou eu tirar a mão", disse o empresário para o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.
Ferimento causado por um dos estilhaços que atingiram o empresário
Ferimento causado por um dos estilhaços que atingiram o empresário Crédito: Pablo Campos
"É a primeira vez que passo por isso. Uma situação dessa eu não desejo para ninguém"
Antônio Albuquerque - Empresário
À PM, o homem de 67 anos disse que havia acabado de sacar dinheiro em um caixa eletrônico, momentos antes da tentativa dos suspeitos. Após a tentativa frustrada, o criminoso fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava em um carro. Ainda assim, eles foram presos menos de uma hora depois.
"Os militares realizaram buscas e localizaram um veículo com as mesmas características do veículo utilizado pelo suspeito, no bairro Brisamar. Ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir, mas foi abordado. No veículo, foram encontrados dois indivíduos de 27 e 42 anos e um pino com pedra de crack", informou a corporação.

Suspeitos estavam em carro roubado

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, a vítima foi chamada e identificou o suspeito dos disparos. Os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas cápsulas deflagradas.
Foi constatado que a placa do carro pertencia a um outro veículo, que estava em Venda Nova do Imigrante. Ao verificar a documentação original do automóvel abordado, foi verificado que ele possuía restrição de furto/roubo. O guincho foi acionado para recolher o veículo.
Polícia Civil informou que os suspeitos, de 27 e 42 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio, receptação, adulteração veicular e posse de drogas para consumo próprio. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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