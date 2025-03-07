Gorro e celulares apreendidos em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga furto na Mata da Praia e acha mulher presa em imóvel

Ao investigar o furto de dezenas de celulares em uma loja na Mata da Praia, em Vitória, a Polícia Civil não somente localizou os aparelhos e o suspeito como acabou encontrando uma mulher que vivia presa em um imóvel na Capital.

O estabelecimento comercial reportou o crime na quarta-feira (5), e já no dia seguinte policiais civis foram à casa de um suspeito em Itararé, também em Vitória. Lá estavam alguns aparelhos furtados da loja, um 'gorro de ninja' — costumeiramente usado em assaltos — e, para surpresa da equipe, a ex-companheira do suspeito, que era mantida presa no imóvel.