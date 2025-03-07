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Em Vitória

Polícia investiga furto na Mata da Praia e acha mulher presa em imóvel

Vítima estava em uma residência no bairro Itararé, em Vitória; no local também estavam o suspeito e alguns celulares furtados

Publicado em 07 de Março de 2025 às 15:43

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 mar 2025 às 15:43
Objetos apreendidos com o suspeito preso
Gorro e celulares apreendidos em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia investiga furto na Mata da Praia e acha mulher presa em imóvel
Ao investigar o furto de dezenas de celulares em uma loja na Mata da Praia, em Vitória, a Polícia Civil não somente localizou os aparelhos e o suspeito como acabou encontrando uma mulher que vivia presa em um imóvel na Capital. 
O estabelecimento comercial reportou o crime na quarta-feira (5), e já no dia seguinte policiais civis foram à casa de um suspeito em Itararé, também em Vitória. Lá estavam alguns aparelhos furtados da loja, um 'gorro de ninja' — costumeiramente usado em assaltos — e, para surpresa da equipe, a ex-companheira do suspeito, que era mantida presa no imóvel. 
O jovem de 25 anos foi autuado em flagrante por receptação e cárcere privado e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado, mas o delegado Diego Bermond informou que ele tem passagens pela polícia por associação criminosa, tráfico de drogas, receptação, roubo e corrupção de menores e que pediu à Justiça um mandado de prisão preventiva.

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