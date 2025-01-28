Adolescente de 16 anos é assassinada a tiros em Linhares

Milena Pijiari dos Santos tinha 16 anos Crédito: Redes sociais

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Milena Pijiari dos Santos, foi assassinada a tiros na tarde desta terça-feira (28), no bairro Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que uma pessoa havia sido baleada. A morte de Milena foi confirmada no local.

A perícia da Polícia Científica constatou que a vítima foi atingida por vários disparos de calibre .380. Testemunhas relataram que encontraram a adolescente caída e baleada na calçada, mas não souberam informar quem seriam os autores do crime.