Adolescente de 16 anos é assassinada a tiros em Linhares

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Milena Pijiari dos Santos, foi assassinada a tiros na tarde desta terça-feira (28), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que uma pessoa havia sido baleada. A morte de Milena foi confirmada no local.
A perícia da Polícia Científica constatou que a vítima foi atingida por vários disparos de calibre .380. Testemunhas relataram que encontraram a adolescente caída e baleada na calçada, mas não souberam informar quem seriam os autores do crime.
A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, mas, até a publicação desta matéria, não havia obtido retorno.