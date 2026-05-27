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Eleições 2026

Caiado diz que ele e Zema avaliam unir forças no primeiro turno

Os dois pré-candidatos admitem que podem discutir a aliança, mas nenhum deles quis dizer quem aceitaria ser o vice na chapa à disputa presidencial

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 19:35

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

27 mai 2026 às 19:35
BRASÍLIA - Pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta quarta-feira (27) que existe a possibilidade dele e do também pré-candidato Romeu Zema (Novo) se unirem em uma única chapa. A declaração ocorreu um dia após o próprio Zema também admitir a possibilidade.
Apesar de reconhecerem que discutiram a aliança, nenhum dos dois cravou quem cederia e aceitaria ser o vice da chapa.
"Com a última pesquisa que nós conversamos, existe esse sentimento e ele é uma pessoa aberta. Então, nós estamos realmente avaliando isso", disse Caiado em entrevista à rádio Nova Difusora.
"Nesse momento, as duas candidaturas (Flávio e Lula) estão numa posição, temos humildade de reconhecer, bem acima de nós. No momento em que nós unirmos as forças, elas poderão chegar forte só no segundo turno ou poderão chegar competitivas ainda no primeiro turno?", acrescentou ele.
Brazil's Goias State Governor Ronaldo Caiado, of the Social Democratic Party (PSD)
Ronaldo Caiado disse que avalia formar chapa com Zema nas eleições. REUTERS/Jorge Silva
Zema, que já foi especulado como possível vice de Flávio Bolsonaro (PL), tem afirmado que levará sua candidatura até o final. Questionado na terça-feira (26) se aceitaria ser vice de Caiado, o mineiro brincou: "Não poderia ser o contrário?"
O pré-candidato do Novo indicou que a definição sobre alianças deve ocorrer mais adiante, conforme o cenário político evoluir.
"Essas conversas sempre ocorrem e, com toda certeza, o desfecho disso vai ser lá na data limite. Porque, na política, é na meia-noite da data limite que as coisas costumam ser definidas, infelizmente", afirmou, em referência ao calendário da Justiça Eleitoral, que estabelece até 15 de agosto como prazo para o registro das candidaturas.
Na última pesquisa Datafolha, Caiado marcou 4% das intenções de voto e Zema, 3%. Eles estão distantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40%, e de Flávio, que teve 31%.

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