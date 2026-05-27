Caiado diz que ele e Zema avaliam unir forças no primeiro turno

BRASÍLIA - Pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta quarta-feira (27) que existe a possibilidade dele e do também pré-candidato Romeu Zema (Novo) se unirem em uma única chapa. A declaração ocorreu um dia após o próprio Zema também admitir a possibilidade.

Apesar de reconhecerem que discutiram a aliança, nenhum dos dois cravou quem cederia e aceitaria ser o vice da chapa.

"Com a última pesquisa que nós conversamos, existe esse sentimento e ele é uma pessoa aberta. Então, nós estamos realmente avaliando isso", disse Caiado em entrevista à rádio Nova Difusora.

"Nesse momento, as duas candidaturas (Flávio e Lula) estão numa posição, temos humildade de reconhecer, bem acima de nós. No momento em que nós unirmos as forças, elas poderão chegar forte só no segundo turno ou poderão chegar competitivas ainda no primeiro turno?", acrescentou ele.

Ronaldo Caiado disse que avalia formar chapa com Zema nas eleições. REUTERS/Jorge Silva

Zema, que já foi especulado como possível vice de Flávio Bolsonaro (PL), tem afirmado que levará sua candidatura até o final. Questionado na terça-feira (26) se aceitaria ser vice de Caiado, o mineiro brincou: "Não poderia ser o contrário?"

O pré-candidato do Novo indicou que a definição sobre alianças deve ocorrer mais adiante, conforme o cenário político evoluir.

"Essas conversas sempre ocorrem e, com toda certeza, o desfecho disso vai ser lá na data limite. Porque, na política, é na meia-noite da data limite que as coisas costumam ser definidas, infelizmente", afirmou, em referência ao calendário da Justiça Eleitoral, que estabelece até 15 de agosto como prazo para o registro das candidaturas.