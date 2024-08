Ação da Ficco-ES

Operação mira comércio de armas e drogas pela internet no ES

Com um dos investigados, na manhã desta sexta-feira (2), foram apreendidos maconha, crack, cocaína e itens para fabricação dos entorpecentes

Operação deflagrada pelo Ficco-ES na manhã desta sexta (2) resultou na apreensão de drogas. (Divulgação | Polícia Federal)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-ES) estão nas ruas para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. A "Operação Fleming", deflagrada na manhã desta sexta-feira (2), investiga suspeitos de integrar um esquema de venda de drogas e armas pela internet.

Os mandados foram expedidos pela 1º Vara Criminal da Serra e as investigações começaram a partir de informações fornecidas pela Guarda Municipal do município. "Com o aprofundamento das apurações, foi verificado audacioso esquema de venda aberta de entorpecentes e armamentos, realizada sem qualquer receio", diz o comunicado divulgado pela Polícia Federal (PF), que integra a Ficco-ES.

Ainda segundo informações fornecidas pela PF, o principal suspeito usava a internet para anunciar e vender drogas e armas. Com ele, foram apreendidos maconha, crack, cocaína — inclusive, em pinos prontos para a venda —, além de itens para a fabricação de drogas como envelopes, adesivos com a marca do traficante, pinos, liquidificador para misturar drogas e balanças.

O suspeito é conhecido como "Mágico de Oz" e a operação foi nomeada com uma alusão ao sobrenome do diretor do filme de 1939, Victor Fleming. O nome dele não foi divulgado. Os investigados vão responder por tráfico de drogas e pelos crimes do estatuto do desarmamento.

Atualmente, a Ficco-ES é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.

