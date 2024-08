Polícia do ES vai atrás de quem não devolveu celular após intimação

Das 502 pessoas que receberam as mensagens na última semana, 172 levaram os aparelhos até as delegacias de Vitória e Vila Velha

O Governo do Estado lançou, na última semana, o Projeto Recupera , que pretende identificar pessoas que estejam usando celulares roubados no Espírito Santo . Entre os dias 24 e 25 de julho, 502 intimações foram enviadas para esses usuários. O governo havia divulgado, inicialmente, que eram 600 intimações.

Celulares devolvidos aos donos

Já os celulares recuperados serão entregues, na próxima semana, para os verdadeiros donos. Em dois dias, 172 celulares foram devolvidos nas delegacias de Vila Velha e Vitória . Outros 49 aparelhos, segundo balanço do Governo do Estado divulgado neste sábado (27), serão entregues nos próximos dias. Sobre esses, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) não detalhou como eles foram recuperados.

“Na próxima quarta-feira, no Palácio Anchieta, vamos devolver os cerca de 200 celulares que recebemos”, disse Eugênio Ricas.

Além das primeiras intimações enviadas, outras 8 mil estão sendo preparadas. A Sesp trata as primeiras mensagens como um teste para o que será implementado em outras cidades capixabas, incluindo municípios do interior.

Como funciona o Projeto Recupera

O Projeto Recupera pretende identificar pessoas que estejam usando celulares roubados no Estado. A ideia é que os aparelhos sejam recuperados das mãos de pessoas que tenham comprado os produtos, independente de saberem ou não sobre a origem dos itens.

O plano conta com a colaboração das operadoras de telefonia, que devem ceder à polícia informações sobre os telefones. O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, explicou que a iniciativa tem sido utilizada no Piuaí, onde quase seis mil celulares foram recuperados em nove meses. O Estado nordestino reduziu em 44% o número de furtos e roubos de telefones móveis.

O secretário Eugênio Ricas explicou que o objetivo é enviar mensagens para as pessoas que usam os aparelhos roubados. Não há a intenção, segundo ele, de intimar os suspeitos do crime em um primeiro momento. Informações serão recolhidas e, com a ajuda das pessoas e das operadoras, os criminosos serão presos.