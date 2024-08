Homem furta bike elétrica, tenta recarregar em loja e acaba preso em Vitória

Depois de ter passado a semana rodando com objeto roubado, ele levou a bicicleta para recarregar na mesma loja em que ela foi comprada pelo dono, que já tinha alertado ao estabelecimento

Ele levou a bike em uma loja para trocar a bateria e continuar andando com ela por aí. A loja escolhida por ele, no entanto, é a mesma em que a bicicleta foi comprada. Os vendedores reconheceram e entraram em contato com o dono e com a Guarda de Vitória. O suspeito chegou a alegar que havia feito a compra recentemente de outra pessoa e ainda não tinha pego a nota fiscal.